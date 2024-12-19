Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô I

- 11, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia lập báo cáo thuế định kỳ
• Tham gia lập các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép và các cơ quan khác
• Tham gia chuẩn bị hồ sơ phục vụ hoàn thuế Giá trị Gia tăng, thanh tra thuế
• Rà soát hợp đồng mua hàng của Công ty về mặt thuế trước khi hợp đồng được ký
• Hỗ trợ thanh toán các nghĩa vụ thuế và hải quan
• Hỗ trợ kiểm tra các khoản mục doanh thu, chi phí để thực hiện tính Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
• Thực hiện lịch đóng sổ các nghiệp vụ về thuế
• Hỗ trợ các bộ phận trong việc tuân thủ quy định thuế
• Các công việc khác được giao bởi trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến Tài Chính/Kế Toán.
• Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực thuế.
• Làm việc độc lập và dưới áp lực cao (sẵn sàng làm việc vào ngày lễ)
• Clear mind-set, well-organized, good analytical and problem-solving skills
• Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
• Có kỹ năng tốt trong MS Office, đặc biệt là MS PowerPoint, Excel
• Có kinh nghiệm về sử dụng phần mềm SAP và có mối quan hệ tốt với Cơ quan thuế là một thuận lợi.
• Tuân thủ kỷ luật của công ty.

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
+ 100% lương và Bảo Hiểm bắt buộc (BHXH + BHYT) trong thời gian thử việc đến chính thức
+ Thưởng Performance Bonus 2 lần/năm (lên đến 3 tháng lương) + thưởng tháng lương 13. (Ít nhất 15 tháng lương thưởng).
Chăm sóc sức khoẻ
+ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
+ Chương trình đào tạo chuyên sâu
+ Công Tác/ Đào tạo ở nước ngoài
+ Linkedin E-Learning & Udemy truy cập không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô I-11, Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

