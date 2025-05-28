Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THIÊN NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THIÊN NAM
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THIÊN NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Thanh Vân, Tam Dương, Huyện Tam Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tổng hợp theo thuế suất.
• Theo dõi tình hình nộp ngân sách, hoàn thuế, tồn đọng ngân sách, đối chiếu số liệu giữa các báo cáo và quyết toán.
• Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.
• Kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, lập kế hoạch thuế, cập nhật thông tin luật thuế và hướng dẫn thực hiện.
• Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc, cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế khi có yêu cầu.
• In sổ kế toán, tổng hợp số liệu, đề xuất biện pháp cải tiến và lưu trữ dữ liệu theo quy định.
• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.
• Có chứng chỉ kế toán thuế, kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
• Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Misa...).
• Khả năng phân tích, tổng hợp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THIÊN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn. khoảng từ 8-10 triệu
• Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
• Thưởng các ngày nghỉ lễ, tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THIÊN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THIÊN NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP THIÊN NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Vân - Tam Dương - Vĩnh phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

