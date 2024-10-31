Tuyển Kế toán tổng hợp M1 Vietnam Jsc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Đào Trí Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Quản lý tài chính, thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

- Xử lý/Tham vấn đến BGD khi nhận thấy tình huống rủi ro liên quan đến tài chính

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về tài chính tới các bộ phận

- Ghi lại các giao dịch tài chính, phân loại, xử lý, ghi nhận, tổng hợp chứng từ kế toán (kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán,...)

- Phân tích dữ liệu tài chính

- Quản lý, theo dõi công nợ, theo dõi các vấn đề tài chính trong hoạt động kinh doanh

- Cải thiện quy trình làm việc khi cần thiết, phối hợp làm việc cùng các phòng ban khác

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

- Chủ động lập kế hoạch theo chiến lược/định hướng phát triển của Công ty

- Các công việc theo khác thuộc chuyên môn, theo sự phân công của cấp trên.

- Thời gian làm việc: Sáng thứ 2 đến trưa thứ 7 (8:30 - 12:00; 13:30 - 17:30)

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức - Kỹ năng

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại các vị trí liên quan, ưu tiên từng làm trong ngành phụ trợ ô tô

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định của pháp luật về kế toán.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu, nhạy bén với số liệu

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc logic

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các nhân sự/phòng ban liên quan

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint,...), mức tốt

- Tiếng Anh khá, có khả năng hiểu được các tài liệu và kiến thức chuyên ngành

Tư duy - Thái độ

- Có khả năng linh động làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Chủ động trong công việc

- Tự học, phát triển bản thân và liên tục cải tiến năng lực chuyên môn

- Khả năng EQ khá, tư duy tích cực

- Thích nghi kịp thời với sự chuyển đổi, cải tiến của Công ty

Tại M1 Vietnam Jsc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương & thưởng

- Thu nhập: Từ 10.000.000 - 14.000.000 (Thỏa thuận theo đúng năng lực và kinh nghiệm)

- Thưởng: Theo quy chế Công ty.

Quyền lợi

- Chính sách nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định Luật lao động hiện hành

- BHXH, TNLĐ - BNN, BHYT, BHTN.

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Phúc lợi

- Có cơ hội được hỗ trợ nơi ở không tốn phí tại các căn hộ cao cấp (River Panorama,...)

- Hỗ trợ chi phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thưởng lễ tết, sinh nhật, đám hiếu hỉ, phụ cấp cá nhân.

- Tổ chức liên hoan, du lịch định kỳ hằng năm

- Chính sách xét tăng lương định kỳ bằng hình thức tự chủ động và được đề xuất từ cấp trên.

Môi trường

- Tích cực, năng động, trẻ trung, tự chủ, thoải mái.

- Chuyên nghiệp, có tiềm lực mạnh.

- Được tạo cơ hội phát triển bản thân, năng lực chuyên môn.

- Được tham đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại M1 Vietnam Jsc

