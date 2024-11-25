Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136

- 138 Vành Đai Tây, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra đơn hàng: Kiểm tra xem đơn hàng đã được cập nhật và duyệt đầy đủ trên CRM
Rà soát, kiểm tra đơn hàng và chốt số liệu: Thực hiện rà soát, kiểm tra lại đối chiếu doanh thu và chiết khấu đã được đối chiếu đầy đủ với các bộ phận, phòng ban và các đơn vị có liên quan
Tập hợp, kiểm tra, rà soát và đối chiếu hồ sơ thanh toán từ các bộ phận/phòng ban trước khi trình ký
Kiểm tra, đối chiếu và rà soát dữ liệu đã nhập trên phần mềm kế toán, hệ thống sổ sách kế toán và hồ sơ chứng từ của doanh nghiệp
Hỗ trợ kế toán trưởng lập báo cáo tài chính theo quý/năm, thực hiện quyết toán thuế TNDN năm và TNCN năm
Hỗ trợ kế toán trưởng lập kế hoạch, dự toán theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Thực hiện các công việc khác thuộc phòng kế toán theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, biết hạch toán và xử lý số liệu kế toán
Nam / Nữ, Độ tuổi từ 25 - 32 tuổi; Có sức khỏe tốt
03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 12 - 15 triệu + Thưởng HQKD;
Chính sách bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật và Công ty;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;
Có cơ hội được đào tạo và tham gia các Khóa học giá trị của Học viện CEO Việt Nam, CEO Holdings Địa phương
Sáng từ 8h30 – 12h00. Chiều từ 13h00 – 17h30 từ Thứ Hai – Sáng Thứ Bảy (Sáng Thứ Bảy làm việc Online)
Nghỉ Lễ Tết theo quy định chung của Luật Lao Động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CVG HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

