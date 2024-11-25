Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Anh ngữ Vietop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 664 Lê Quang Định, Phường 01, Quận Gò Vấp, Gò Vấp ...và 1 địa điểm khác, Quận Phú Nhuận

Ghi nhận và xử lý chứng từ kế toán: Nhập liệu và kiểm tra tính hợp lệ các chứng từ thu, chi, hóa đơn, tiến hành đối chiếu và thanh toán.

Quy trình thanh toán và thu hồi công nợ.

Quy trình lương, thưởng định kỳ.

Ghi nhận dữ liệu kế toán, đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Quản lý kho và tài sản Công ty: theo dõi và ghi nhận tình hình nhập, xuất kho; đảm bảo tài sản của trung tâm được quản lý và bảo quản đúng cách.

Phân tích dữ liệu tài chính, đề xuất phù hợp với tình hình Công ty.

Thực hiện báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm và báo cáo thuế theo quy định.

1/ Chuyên môn/ Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/ Tài chính/ Kinh tế.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế.

Biết sử dụng các công cụ quản lý tài chính trực tuyến là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán như ACCA, CPA hoặc các chứng chỉ liên quan (đính kèm trong hồ sơ ứng tuyển nếu có).

2/ Kĩ năng:

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác với các bộ phận khác và trình bày báo cáo tài chính một cách rõ ràng.

Có kỹ năng quản lý thời gian và chủ động tổ chức công việc hoàn thành đúng thời gian yêu cầu.

3/ Con người:

Có tính kiên nhẫn, cẩn thận trong công việc để đảm bảo độ chính xác trong các số liệu kế toán.

Tuân thủ thời hạn công việc, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Anh ngữ Vietop Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương căn bản: 15.000.000đ – 20.000.000đ.

Nhân viên chính thức: ngày phép năm và hoàn phép, BHXH & BHYT.

Tham gia miễn phí khóa học IELTS tại công ty dành cho nhân sự và chính sách học phí riêng biệt dành cho người thân.

