Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG MÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 28 đường 53B, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức., Quận 2, Quận 2

- Hạch toán và kê khai các giao dịch thu - chi, khấu hao, công nợ, thuế...

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra, lập tờ khai thuế, nộp tiền thuế GTGT, TNCN, ...

- Tính toán lương theo hợp đồng lao động.

- Quản lý công nợ phải thu và phải trả.

- Kiểm tra và lập báo cáo.

- Thu thập và xử lý dữ liệu, chứng từ kế toán.

- Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý.

- Thực hiện quyết toán thuế TNCN; thuế TNDN cuối năm.

- In, lưu trữ và trình ký sổ sách theo quy định.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

- Chuẩn bị hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra theo yêu cầu.

- Các công việc khác thuộc phòng kế toán theo phân công

Có 02 năm làm việc tại vị trí Kế toán tổng hợp;

Thành thạo tất cả các nghiệp vụ kế toán nói chung và có kiến thức và thành thạo các sắc thuế liên quan đến doanh nghiệp (thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN,...)

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao;

Có khả năng linh động thời gian;

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và quản lý công việc.

Có tinh thần chủ động học hỏi và tự tìm kiếm thông tin;

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Kế toán, bộ Microsoft 365 và excel tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & THI CÔNG MÂY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10.000.000 trở lên

Lương tháng 13

Tăng lương và thưởng cuối năm theo tỷ lệ KPI cá nhân.

Nghỉ phép năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký Hợp đồng chính thức.

Môi trường hòa đồng, trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, tự do phát triển bản thân.

