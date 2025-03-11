Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - L12 - L09 An Khang, KĐT Dương Nội,Hà Nội

Hạch toán kế toán:

Hạch toán kế toán:

Ghi nhận, theo dõi và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu - chi, công nợ, hàng hóa.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo chính xác và minh bạch.

Báo cáo tài chính & thuế:

Lập báo cáo tài chính theo quý/năm theo yêu cầu của công ty.

Thực hiện kê khai và nộp thuế theo đúng quy định (GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn, quyết toán thuế cuối năm,...)

Kiểm tra và theo dõi các chứng từ xuất nhập khẩu, hạch toán các nghiệp vụ liên quan.

Làm việc với cơ quan hải quan, thuế khi cần thiết.

Quản lý hợp đồng, chứng từ, hóa đơn xuất nhập khẩu đảm bảo tính hợp lệ.

Công việc khác:

Hỗ trợ kiểm toán, quyết toán thuế khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: Sinh năm 1996 - 2001

Kinh nghiệm: Trên 2 năm làm kế toán tổng hợp.

Có kỹ năng về thuế và xuất nhập khẩu.

Thành thạo phần mềm kế toán, Excel, Word, nắm vững nghiệp vụ kế toán.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 - 15 triệu/tháng (theo năng lực).

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng lễ, Tết).

Sau 6 tháng được đóng BHXH đầy đủ.

Teambuilding, du lịch 1-2 lần/năm cùng công ty.

Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THGROUP

