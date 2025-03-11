Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán, kiểm tra, rà soát và lập phiếu của các chứng từ phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có, hóa đơn nhập hàng của nhà cung cấp… theo quy chế công ty quy định.

Tạo và duyệt các chính sách bán hàng trên phần mềm cho các khách hàng, đại lý…khi nhận được quyết định từ Quản lý kinh doanh HN. Duyệt các chính sách bán hàng trên phần mềm cho các chi nhánh.

Phối hợp với GĐ lên bảng định mức sản phẩm, giá thành kế hoạch. Cập nhật và chạy định mức vào phần mềm. Kiểm tra, rà soát định mức, tiêu hao sản phẩm thực tế của BP sản xuất.

Kiểm tra, rà soát các tài khoản phát sinh trên bảng cân đối số phát sinh chính xác.

Tính giá thành sản phẩm và hoàn thiện báo cáo tài chính nội bộ chính xác.

Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của TBP và Tổng Giám đốc.

Đặt hàng, điều chuyển hàng giữa Công ty trụ sở về các chi nhánh và ngược lại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng học chuyên ngành Kế toán từ Cao Đẳng trở lên.

Có khả năng tìm kiếm và xử lý thông tin.

Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng, đặc biệt là Excel;

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT) và tham gia công đoàn.

Thưởng các dịp lễ, Tết, sự kiện của công ty.

Các phúc lợi như sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ, cưới hỏi, ốm đau, thai sản.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo kỹ năng miễn phí và hỗ trợ tối đa trong công việc.

Được nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Các chế độ nghỉ khác như ốm đau, thai sản được đảm bảo đầy đủ.

Thời gian làm việc: 7h30-17h nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEO DÁN ĐỨC ANH

