Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Htecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 89 Ngõ 27 Đại Cồ Việt, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Mục tiêu công việc:

Kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm về việc quản lý, giám sát và kiểm tra các hoạt động kế toán của công ty, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định tài chính, thuế và báo cáo tài chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Công việc chính:

1. Lập báo cáo tài chính và phân tích tài chính

Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…).

Phân tích các chỉ tiêu tài chính để đưa ra khuyến nghị cải thiện hiệu quả kinh doanh và quản lý tài chính công ty.

Đảm bảo báo cáo tài chính đúng hạn và chính xác.

2. Quản lý sổ sách kế toán và đối chiếu số liệu

Ghi nhận và theo dõi tất cả các giao dịch tài chính, bao gồm thu, chi, đầu tư, và các khoản phải thu, phải trả.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính.

Quản lý và lưu trữ chứng từ, hóa đơn, hợp đồng, tài liệu kế toán theo quy định pháp luật.

3. Quản lý thuế và các nghĩa vụ tài chính

Tính toán và nộp các loại thuế theo đúng quy định (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,...).

Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế, báo cáo thuế định kỳ và kiểm tra các khoản thuế nợ.

Thực hiện các thủ tục khai báo và quyết toán thuế với cơ quan thuế.

4. Kiểm soát chi phí và ngân sách

Theo dõi và kiểm tra các khoản chi phí trong công ty, đảm bảo việc sử dụng tài chính hợp lý và hiệu quả.

Xây dựng và kiểm soát ngân sách hàng năm của các bộ phận trong công ty, đảm bảo các khoản chi tiêu phù hợp với kế hoạch tài chính.

Phối hợp với các bộ phận khác để đề xuất giải pháp tối ưu hóa chi phí.

5. Quản lý tài sản và công nợ

Theo dõi tình hình tài sản cố định của công ty, bao gồm việc khấu hao và thanh lý tài sản.

Quản lý và thu hồi các khoản công nợ của khách hàng và thanh toán các khoản nợ cho Nhà cung cấp, đảm bảo dòng tiền của công ty luôn ổn định.

Đảm bảo các khoản công nợ được theo dõi và xử lý kịp thời.

6. Kiểm toán nội bộ và đảm bảo tuân thủ quy định

Thực hiện các kiểm tra kế toán nội bộ để đảm bảo các quy trình tài chính và kế toán tuân thủ đúng các chính sách và quy định của công ty và pháp luật.

Đảm bảo việc tuân thủ các quy định về báo cáo tài chính, kế toán và thuế đối với các cơ quan quản lý.

Tham gia vào công tác kiểm toán nội bộ và chuẩn bị tài liệu cho các cuộc kiểm toán hàng năm.

7. Hỗ trợ các công việc kế toán khác

Soạn thảo hợp đồng/ hồ sơ tài liệu, giao dịch với khách hàng/ Nhà cung cấp về dự án/ gói thầu/ hợp đồng thực hiện.

Tham gia chuẩn bị hồ sơ đấu thấu với các bộ phận khác (nếu có).

Làm báo giá sản phẩm/ dịch vụ (nếu có).

Làm báo giá sản phẩm/ dịch vụ (nếu có)

Thực hiện các nhiệm vụ kế toán khác khi có yêu cầu từ lãnh đạo hoặc các phòng ban liên quan.

Hỗ trợ các bộ phận trong việc lập dự toán và báo cáo tài chính định kỳ.

Cung cấp thông tin và tài liệu kế toán cho các cơ quan chức năng khi cần thiết.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

2.Kinh nghiệm:

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán và các công cụ quản lý tài chính.

3.Kiến thức chuyên môn:

Am hiểu các chuẩn mực kế toán và quy định về thuế, tài chính tại Việt Nam.

Hiểu biết về quy trình tài chính trong các công ty công nghệ thông tin.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (FAST, MISA,...) và Microsoft Office (Excel, Word).

4.Kỹ năng:

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tài chính.

Kỹ năng giao tiếp và báo cáo tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực và thời hạn chặt chẽ.

Tính cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập.

Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

5.Yêu cầu khác:

Chịu trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp cao và tuân thủ các quy định của công ty.

Khả năng làm việc với các đối tác quốc tế (nếu có).

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Htecom Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận (từ 18.000.000VNĐ đến 22.000.000VNĐ) và thưởng theo hiệu quả công việc.

Được điều chỉnh lương khi đủ 12 tháng làm việc và vào kỳ điều chỉnh lương của công ty 01 lần/ năm vào tháng 04 hàng năm.

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian thử việc 2 tháng.

Chế độ nghỉ lễ, Tết, ốm đau, hiếu hỉ, thăm nom,... theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00). Được nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty công nghệ tiên tiến.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và hỗ trợ.

Địa điểm: Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Htecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin