Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 2 liền kề 9, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán tổng hợp

- Theo dõi và làm hồ sơ thanh toán công nợ phải thu phải trả.

- Các công việc khác phát sinh: làm thẻ VAT, thanh toán nước ngoài, làmthủ tục với thuế, bảo hiểm, Sở kế hoạch,….

- Kiểm kho hàng tháng

- Đăng ký các chương trình khuyến mại (nếu có)

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ, chứng từ phát sinh (giấy tờ, hợp đồng)

- Xuất hoá đơn, hạch toán chứng từ phát sinh hàng ngày.

- Lập BCTC, kê khai thuế GTGT, TNCN, quyết toán thuế TNCN, TNDN, theo dõi nộpNSNN, các báo cáo theo quy định của cơ quan thuế.

- Công việc hàng ngày khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên đã có 1 năm kinh nghiệm

- Sử dụng thành thạo PM Misa

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Được Hưởng Những Quyền Lợi Gì

- Mức lương: 8-10 tr/tháng

- Làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động

- Tham gia teambuilding, du lịch thường niên cùng Công ty - Du lịch 1 năm/lần, thưởng lễ tết, review tăng lương hàng năm

- Tham gia BHXH đầy đủ

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

