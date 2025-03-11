Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2 liền kề 9, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Theo dõi và làm hồ sơ thanh toán công nợ phải thu phải trả.
- Các công việc khác phát sinh: làm thẻ VAT, thanh toán nước ngoài, làmthủ tục với thuế, bảo hiểm, Sở kế hoạch,….
- Kiểm kho hàng tháng
- Đăng ký các chương trình khuyến mại (nếu có)
- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ, chứng từ phát sinh (giấy tờ, hợp đồng)
- Xuất hoá đơn, hạch toán chứng từ phát sinh hàng ngày.
- Lập BCTC, kê khai thuế GTGT, TNCN, quyết toán thuế TNCN, TNDN, theo dõi nộpNSNN, các báo cáo theo quy định của cơ quan thuế.
- Công việc hàng ngày khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng (nếu có)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có 1 năm kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo PM Misa
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-10 tr/tháng
- Làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động
- Tham gia teambuilding, du lịch thường niên cùng Công ty - Du lịch 1 năm/lần, thưởng lễ tết, review tăng lương hàng năm
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 201, Tầng 2, LK 9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

