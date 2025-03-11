Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- VP 102 Nguyễn Khuyến,Hà Nội

• Lên kế hoạch chi tiết về chi phí cho từng tour Du lịch được triển khai của Công ty;
• Lập danh sách khách đi du lịch của từng tour;
- Phối hợp với điều hành tour lập một bảng dự chi ngân sách và tiến hành việc kiểm duyệt các khoản chi cho tour du lịch;
- Liên hệ và kết nối với các Nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến tour;
- Thực hiện việc quản lý và theo dõi mọi hoạt động của từng tour;
- Tiến hành phân biệt tour du lịch trong nước và quốc tế để lên chi phí hợp lý;
- Tính chính xác về thuế giá trị gia tăng cho từng tour du lịch quốc tế, nội địa;
- Thực hiện cân đối về chi phí thuế để đảm bảo lợi nhuận cho từng tour;
- Quyết toán toàn bộ tour du lịch sau vào từng bao tour khi được hoàn tất và kết thúc chương trình;
- Lập báo cáo về chi phí của từng tour du lịch;
- Lập báo cáo chi tiết cho kết quả, cũng như hiệu quả của tour du lịch đã được triển khai
- Lập báo cáo tài chính chi tiết;
- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Thực hiện các công việc kế toán liên quan khác do Kế toán trưởng và BLĐ giao.

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Có kinh nghiệm từ 2 năm/ Ưu tiên từng làm KT công ty Du lịch, lữ hành
- Hiểu biết về công tác kế toán chung
- Có kinh nghiệm làm kế toán các công ty lữ hành
- Lập được báo cáo tài chính
- Thành thạo Excel
- Biết sử dụng các phần mềm chuyên dụng về kế toán, phần mềm quản lý
- Cẩn thận, chính xác
- Cần cù chăm chỉ
- Trung thực
- Nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc

- Mức lương: 10 – 14tr (có thể đàm phán lương theo năng lực )
- Phụ cấp ăn ca;
- Thưởng ngày lễ, Tết , lương tháng thứ 13;
- Chế độ lương thưởng rõ ràng, minh bạch;
- KHÔNG CHẬM LƯƠNG, KHÔNG NỢ LƯƠNG;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Bảo hiểm, Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ...;
- Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13, tổ chức sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, teambuilding, YEP...;
- Sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn Bảo Sơn với mức giá ưu đãi;
- Được đào tạo chuyên môn và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để làm việc;
- Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo và đề cao năng lực làm việc của nhân viên;
- Cơ hội thăng tiến.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

