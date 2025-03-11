Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VP 102 Nguyễn Khuyến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Lên kế hoạch chi tiết về chi phí cho từng tour Du lịch được triển khai của Công ty;

• Lập danh sách khách đi du lịch của từng tour;

- Phối hợp với điều hành tour lập một bảng dự chi ngân sách và tiến hành việc kiểm duyệt các khoản chi cho tour du lịch;

- Liên hệ và kết nối với các Nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến tour;

- Thực hiện việc quản lý và theo dõi mọi hoạt động của từng tour;

- Tiến hành phân biệt tour du lịch trong nước và quốc tế để lên chi phí hợp lý;

- Tính chính xác về thuế giá trị gia tăng cho từng tour du lịch quốc tế, nội địa;

- Thực hiện cân đối về chi phí thuế để đảm bảo lợi nhuận cho từng tour;

- Quyết toán toàn bộ tour du lịch sau vào từng bao tour khi được hoàn tất và kết thúc chương trình;

- Lập báo cáo về chi phí của từng tour du lịch;

- Lập báo cáo chi tiết cho kết quả, cũng như hiệu quả của tour du lịch đã được triển khai

- Lập báo cáo tài chính chi tiết;

- Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Thực hiện các công việc kế toán liên quan khác do Kế toán trưởng và BLĐ giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có kinh nghiệm từ 2 năm/ Ưu tiên từng làm KT công ty Du lịch, lữ hành

- Hiểu biết về công tác kế toán chung

- Có kinh nghiệm làm kế toán các công ty lữ hành

- Lập được báo cáo tài chính

- Thành thạo Excel

- Biết sử dụng các phần mềm chuyên dụng về kế toán, phần mềm quản lý

- Cẩn thận, chính xác

- Cần cù chăm chỉ

- Trung thực

- Nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 14tr (có thể đàm phán lương theo năng lực )

- Phụ cấp ăn ca;

- Thưởng ngày lễ, Tết , lương tháng thứ 13;

- Chế độ lương thưởng rõ ràng, minh bạch;

- KHÔNG CHẬM LƯƠNG, KHÔNG NỢ LƯƠNG;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Bảo hiểm, Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ...;

- Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13, tổ chức sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm, teambuilding, YEP...;

- Sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn Bảo Sơn với mức giá ưu đãi;

- Được đào tạo chuyên môn và cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để làm việc;

- Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo và đề cao năng lực làm việc của nhân viên;

- Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẢO SƠN

