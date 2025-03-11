Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 170 Ngọc Khánh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp cho công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm

Theo dõi, kiểm soát và hạch toán các khoản thu chi, công nợ của công ty

Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn theo quy định

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin, chứng từ kế toán

Tham gia lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách

Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc phân tích tài chính và đưa ra các báo cáo quản trị

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Yêu cầu có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng, bất động sản

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa

Có kiến thức chuyên môn vững về kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán và các kỹ năng mềm

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc

