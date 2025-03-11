Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
- Hà Nội:
- 170 Ngọc Khánh,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp cho công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
Theo dõi, kiểm soát và hạch toán các khoản thu chi, công nợ của công ty
Quản lý sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn theo quy định
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin, chứng từ kế toán
Tham gia lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách
Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc phân tích tài chính và đưa ra các báo cáo quản trị
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng, bất động sản
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa
Có kiến thức chuyên môn vững về kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ khi cần thiết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán và các kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
