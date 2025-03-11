Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Đất Quảng, Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ nhà cung cấp, đại lý, khách hàng,...

Báo cáo tài chính, thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN, TNCN, môn bài theo quy định;

Kiểm soát số liệu sổ sách chứng từ kế toán, lên báo cáo đầy đủ theo quy định Công ty

Tính lương và chi phí: Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán; Tài chính

Có kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Exel;

Nắm vững quy định pháp luật liên quan nghiệp vụ thuế, tài chính, kế toán;

Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học;

Cẩn thận, trung thực, tận tâm và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin