Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOGISTICS NGP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà TM đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Ghi nhận và kiểm tra chứng từ kế toán: Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ phát sinh liên quan đến các khoản thu chi, mua bán hàng hóa, dịch vụ.

- Hạch toán kế toán: Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh (thu chi, công nợ, lương, tài sản cố định, chi phí trả trước, doanh thu, thuế, dự phòng, v.v.).

- Kiểm soát số liệu: Đảm bảo số liệu hạch toán chính xác, kịp thời, phù hợp với quy định kế toán và chuẩn mực của pháp luật.

- Kê khai và nộp thuế: Đảm bảo việc kê khai và nộp các loại thuế đúng hạn, đúng quy định pháp luật.

- Làm việc với cơ quan thuế: Chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu khi có yêu cầu từ cơ quan thuế hoặc các tổ chức kiểm toán theo sự chỉ đạo của quản lý cấp trên.

- Quản lý hóa đơn: Phát hành, lưu trữ, kiểm tra hóa đơn đầu vào và đầu ra theo quy định.

- Báo cáo thuế: Tổng hợp và lập các loại báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan thuế.

- Báo cáo tài chính: Lập báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính định kỳ

- Lập lệnh chuyển tiền, lệnh thanh toán lương. Đảm bảo đi lệnh trước đúng hạn (trước giờ cut off 14:00 của ngân hàng trong ngày hạn cuối thanh toán)

- Rà soát ký nháy chứng từ các khoản chi cố định và đột suất (văn phòng phẩm, tiếp khách, liên hoan, mua quà tăng KH, dọn vệ sinh, thắp hương, và các khoản chi khác theo chỉ đạo của ban giám đốc)

- Quản lý token, bảo quản và lưu trữ giấy tờ kế toán của công ty

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, làm việc tỉ mỉ, cẩn thận

- Có tinh thần cầu thị và khả năng thích nghi để làm việc với cộng sự part-time

- Có kinh nghiệm 3-5 năm tại vị trí kế toán tổng hợp. Ưu tiên ứng viên từ 30 tuổi trở lên

- Khả năng thuyết phục, đàm phán tốt

- Chịu được áp lực, làm việc có kế hoạch

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS NGP Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý

- Được đào tạo nội bộ, rèn luyện nghiệp vụ cũng như các kĩ năng mềm

- Đóng BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước,...

- Được đi du lịch cùng công ty, thưởng Tết, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS NGP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin