Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Và Hạ Tầng Truyền Dẫn Vinitis làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

1. Vận hành, giám sát & hỗ trợ hạ tầng cơ sở trong TTDL/PMC

• Thực hiện vận và giám sát kiểm tra các hệ thống hạ tầng cơ sở (UPS, Điều hòa chính xác, PCCC, Camera, Access control, Cáp cấu trúc…) trong TTDL/PMC.

• Thực hiện giám sát và hỗ trợ xử lý cơ bản các hệ thống hạ tầng mạng truyền dẫn, máy chủ lưu trữ …trong phạm vi quản lý, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, đúng chức năng & ổn định định theo cam kết chất lượng dịch vụ.

• Xử lý sự cố phát sinh các hệ thống hạ tầng cơ sở trong TTDL/PMC.

• Xây dựng hệ thống giám sát & cảnh báo kịp thời các hệ thống hạ tầng cơ sở trong TTDL/PMC.

2. Triển khai, hỗ trợ, tư vấn thiết kế các hệ thống hạ tầng cơ sở

• Đề xuất thực hiện các thay đổi nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở trong TTDL/PMC nhằm mục đích hạn chế rủi ro downtimes và tối ưu năng lượng và đơn giản hóa trong vận hành.

• Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận liên quan để nâng cấp bổ sung các hệ thống hạ tầng CNTT.

• Triển khai/giám sát triển khai mới các hệ thống hạ tầng cơ sở hoặc hạ tầng CNTT.

• Tham gia tư vấn, thiết kế các yêu cầu về hạ tầng cơ sở trong PMC/DC theo yêu cầu của CBLĐ có thẩm quyền.

3. Bảo trì, bảo dưỡng, tối ưu các hệ thống hạ tầng cơ sở trong TTDL

• Thống kê, đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng cơ sở trong TTDL.

• Nhận diện & đề xuất phương án khắc phục các rủi ro trong quá trình vận hành.