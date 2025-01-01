Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NEW-T LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

• Hàng ngày

- Xuất hóa đơn GTGT theo debit

- Tập hợp hóa đơn, chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của mọi hóa đơn, chứng từ phát sinh có liên quan

- Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào PM kế toán misa

- Lập lệnh thanh toán cho các nhà cung cấp

- Quản lý quỹ, chi thanh toán các khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

- Làm lương và thanh toán lươnng

• Hàng tháng

- Kê khai lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN để nộp cho cơ quan thuế

• Cuối năm

- Lập báo cáo tài chính, quyết toán TNDN, thuế TNCN để gửi cơ quan thuế