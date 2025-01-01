Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NEW-T LOGISTICS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NEW-T LOGISTICS
- Hải Phòng: Phòng 304 tầng 3 tòa nhà TTC, số 630 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, Hải An, HP, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Hàng ngày
- Xuất hóa đơn GTGT theo debit
- Tập hợp hóa đơn, chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày
- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của mọi hóa đơn, chứng từ phát sinh có liên quan
- Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào PM kế toán misa
- Lập lệnh thanh toán cho các nhà cung cấp
- Quản lý quỹ, chi thanh toán các khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
- Làm lương và thanh toán lươnng
• Hàng tháng
- Kê khai lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN để nộp cho cơ quan thuế
• Cuối năm
- Lập báo cáo tài chính, quyết toán TNDN, thuế TNCN để gửi cơ quan thuế
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã có kinh nghiệm kế toán thuế đối với lĩnh vực logistics
- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH NEW-T LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH đầy đủ
- Thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEW-T LOGISTICS
