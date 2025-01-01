Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH đại lý và môi giới vận tải biển quốc tế làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 13 Triệu

Công ty TNHH đại lý và môi giới vận tải biển quốc tế
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH đại lý và môi giới vận tải biển quốc tế

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 6 lô 26BC KĐTM Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong công ty.
Ghi chép, cập nhật và theo dõi các khoản thu chi hàng ngày.
Kiểm tra, đối chiếu và xử lý các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động công ty.
Lập và theo dõi các báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ.
Quản lý sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ theo quy định.
Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính cho hoạt động vận tải.
Phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp số liệu tài chính khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm
Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán tổng hợp.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Chịu được áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực logistics và vận tải.

Tại Công ty TNHH đại lý và môi giới vận tải biển quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán và kiến thức về ngành logistics.
Cơ hội thăng tiến trong công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Được nghỉ phép theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đại lý và môi giới vận tải biển quốc tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đại lý và môi giới vận tải biển quốc tế

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Lô 26 Lê Hồng Phong , Đông Khê , Ngô Quyền , Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

