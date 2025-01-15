Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN4.4E Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam, Hải An, Quận Hải An

Kế toán tổng hợp

Thu thập, lưu trữ, xử lý các dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ để đưa vào sổ sách kế toán và kê khai hóa đơn phát sinh đầu ra hàng tháng.

Lập các phiếu thu, chi, xuất hàng, nhập kho, hóa đơn bán hàng,... tại các thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Vào dữ liệu sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ liên quan khác.

Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

Lập các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các loại thuế khác (nếu doanh nghiệp phải nộp báo cáo theo tháng).

Lập bảng tính lương, bảng lương làm thêm giờ, bảo hiểm, các khoản lương thưởng, phụ cấp khác để chi trả cho người lao động.

Tính lại trị giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ.

Lập báo cáo tài chính, kê khai, kiểm tra, kiểm kê các loại giấy tờ vào đầu năm và cuối năm/ theo từng quý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trình độ đại học các ngành chuyên ngành Kế toán.

Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.

có kinh nghiệm là 1 lợi thế

Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (thoả thuận) + Phụ cấp (Thỏa thuận theo năng lực và trình độ ứng viên) + Thưởng theo dự án, thưởng định kỳ (Các ngày lễ, Tết), thưởng đặc biệt.

- Trả lương đúng hạn, xét lương hàng năm.

- Xe đưa ra đón hàng ngày.

- Hỗ trợ bữa trưa, bữa phụ, bữa tối.

- Hỗ trợ nhà trọ cho người ở xa

- Đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức: bao gồm Bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 24h.

- Tham gia các sự kiện nội bộ do các công ty tổ chức: Du lịch thường niên, Khám sức khỏe chuyên sâu, Sinh nhật, Vitamin Day,...

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ đặc biệt, thăm hỏi giảm đau.

- Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp với 100% khách hàng quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển

