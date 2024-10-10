Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ROB EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Nhận đề xuất thanh toán của các BP , kiểm tra, trình duyệt theo đúng quy trình thanh toán; Kiểm tra kế hoạch thanh toán hàng tuần của các BP, trình duyệt; Phối hợp KTTT thu chi đúng kế hoạch/Kiểm tra rà soát định kỳ cuối mỗi tuần đảm bảo thu, chi chính xác, đúng kế hoạch, hợp lý, hợp lệ đối với quy định của Nhà nước, chính xác và tuân thủ quy định của Công ty Kiểm tra kế hoạch thanh toán hàng tháng của các bộ phận đảm bảo hợp lý, đúng với định mức, ngân sách được duyệt; Nhận hóa đơn, chứng từ, hồ sơ, hợp đồng... từ bộ phận liên quan. Kiểm tra lại tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của toàn bộ chứng từ đã nhận. Hạch toán kế toán trên các chứng từ đã nhận. Theo dõi danh mục TSCĐ, CCDC; Trich khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC; Đối chiếu số liệu hàng tháng và tham gia kiểm kê định kỳ. Kiểm tra số liệu nhập, xuất, tồn kho; Kiểm tra nghiệp vụ hạch toán HTK đảm bảo số liệu nhập, xuất, tồn là hợp lý, chính xác, khớp đúng chứng từ và hạch toán đúng quy định trên phần mềm Kiểm tra việc hạch toán hàng ngày của các nhân viên công ty sao cho đầy đủ, chính xác và kịp thời. Hỗ trợ hướng dẫn trong trường hợp gặp khó khăn trong lúc nhập liệu; Báo cáo TBP các trường hợp sai sót, chậm trễ của các nhân viên kế toán phần hành hoặc các bộ phận khác có liên quan; Theo dõi số liệu danh mục TSCĐ, CCDC; Quản lý chi phí đầu tư XDCB; Theo dõi chi phí trích trước, chi phí trả trước. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp hàng tháng; Lập BCTC hàng tháng; Tổng hợp BCTC theo quý, năm; Khai báo các thủ tục liên quan BHXH/BHYT/BHTN In ấn và lưu trữ hồ sơ, sổ sách của BP KT NB; Kiểm tra việc in ấn, lưu trữ của các kế toán phần hành khác; Tham gia kiểm kê tài sản, hàng tồn kho định kỳ hoặc bất thường; Thường xuyên cập nhật các quy định mới của Nhà nước để áp dụng cho công việc do mình phụ trách; Cập nhật quy định mới cho NV/BP có liên quan; Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên

Trình độ Cao đẳng/đại học trở lên; Hiểu rõ các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt các quy định về luật doanh nghiệp, thuế, kế toán; Có tham gia cập nhật kiến thức, quy định pháp lý liên tục; Kinh nghiệm ít nhất 3 năm, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Hiểu rõ các quy trình, quy định của Công ty. Nắm vững các nghiệp vụ phần hành kế toán công nợ; Có kiến thức chuyên môn về quản lý công nợ, có khả năng lập hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ. Thành thạo excel (bắt buộc), vi tính văn phòng, thành thạo phần mềm kế toán. Giới tính không bắt buộc.

Mức lương cạnh tranh; Phục vụ bữa ăn tại canteen của trường; Học bổng cho con em cán bộ nhân viên; Tham quan, nghỉ dưỡng; Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp; Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của trường

