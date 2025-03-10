Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM
- Thừa Thiên Huế:
- Lô 36, Đường 23, Khu đô thị TP Giao lưu, Cổ Nhuế 2, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm soát, theo dõi tiến độ công nợ phải thu của học viên đi du học theo hợp đồng, tiến độ lớp học.
Tính lương, thưởng, hoa hồng hàng tháng cho nhân viên, cộng tác viên, đối tác.
Hạch toán và lập các báo cáo kết quả kinh doanh, dòng tiền,công nợ, BCTC…..của Công ty theo định kỳ.
Tổ chức thực hiện việc bảo quản, lưu trữ tài liệu, số liệu kế toán và các báo cáo theo đúng quy định về lưu trữ thông tin của Công ty.
Lập các báo cáo, cung cấp số liệu cho Ban giám đốc khi có yêu cầu đột xuất.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán
Có kinh nghiệm đàm phán giao tiếp, ngoại giao với đối tác, khách hàng, Kinh nghiệm làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Du học, giáo dục.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định của Luật Lao động và của công ty. BHXH, thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, du lịch, Bảo hiểm y tế….
Được hưởng các quyền lợi học tập, phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI