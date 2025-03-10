Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Lô 36, Đường 23, Khu đô thị TP Giao lưu, Cổ Nhuế 2, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm soát, theo dõi tiến độ công nợ phải thu của học viên đi du học theo hợp đồng, tiến độ lớp học.

Tính lương, thưởng, hoa hồng hàng tháng cho nhân viên, cộng tác viên, đối tác.

Hạch toán và lập các báo cáo kết quả kinh doanh, dòng tiền,công nợ, BCTC…..của Công ty theo định kỳ.

Tổ chức thực hiện việc bảo quản, lưu trữ tài liệu, số liệu kế toán và các báo cáo theo đúng quy định về lưu trữ thông tin của Công ty.

Lập các báo cáo, cung cấp số liệu cho Ban giám đốc khi có yêu cầu đột xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính doanh nghiệp các trường ĐH KTQD, Học viện TCKT hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán

Có kinh nghiệm đàm phán giao tiếp, ngoại giao với đối tác, khách hàng, Kinh nghiệm làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Du học, giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiêp, hiện đại, đồng nghiệp hỗ trợ nhau.

Được hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định của Luật Lao động và của công ty. BHXH, thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, du lịch, Bảo hiểm y tế….

Được hưởng các quyền lợi học tập, phát triển bản thân.

