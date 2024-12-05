Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - B11 Hoàng Quốc Việt, An Đông, TP. Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện Công ty làm việc với cơ quan thuế. Kê khai Thuế, làm Báo cáo Thuế, Báo cáo Tài chính

Kê khai, theo dõi thuế TNCN. Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng và hoàn thuế cho Công ty

Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt, giao dịch ngân hàng, làm quyết toán,hạch toán vào phần mềm kế toán theo quy định.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày. Theo dõi doanh thu, chi phí của Công ty.

Xử lý hóa đơn đầu ra, đầu vào của Công ty, đảm bảo tính hợp pháp của hóa đơn, chứngtừ.

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào các sổ kế toán hàng ngày, tháng.

Định kỳ đối chiếu các tài khoản giao dịch của Công ty.

Phụ trách lưu trữ hóa đơn chứng từ liên quan trên file mềm và file cứng theo quy địnhcủa Công ty, bảo mật các thông tin của bộ phận Kế toán.

Phối hợp với Phòng HCNS hoàn tất các bảng lương, BHXH...

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Đã có kinh nghiệm Báo cáo thuế, Tài chính

Đã có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, cơ quan liên ngành về quyết toán thuế khi có đợt kiểm tra

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế và quy định liên quan

Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán, excel, word…

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực và trung thành, bảo mật tốt.

Thu nhập = Lương CB thỏa thuận + Hoa hồng theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện

Thưởng cuối năm : tùy theo hiệu quả làm việc và tình hình kinh doanh của Công ty

Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát, teambuilding, gala ...

Được khen thưởng xứng đáng kịp thời khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

