Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- B11 Hoàng Quốc Việt, An Đông, TP. Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện Công ty làm việc với cơ quan thuế. Kê khai Thuế, làm Báo cáo Thuế, Báo cáo Tài chính
Kê khai, theo dõi thuế TNCN. Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng và hoàn thuế cho Công ty
Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt, giao dịch ngân hàng, làm quyết toán,hạch toán vào phần mềm kế toán theo quy định.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày. Theo dõi doanh thu, chi phí của Công ty.
Xử lý hóa đơn đầu ra, đầu vào của Công ty, đảm bảo tính hợp pháp của hóa đơn, chứngtừ.
Định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào các sổ kế toán hàng ngày, tháng.
Định kỳ đối chiếu các tài khoản giao dịch của Công ty.
Phụ trách lưu trữ hóa đơn chứng từ liên quan trên file mềm và file cứng theo quy địnhcủa Công ty, bảo mật các thông tin của bộ phận Kế toán.
Phối hợp với Phòng HCNS hoàn tất các bảng lương, BHXH...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Đã có kinh nghiệm Báo cáo thuế, Tài chính
Đã có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, cơ quan liên ngành về quyết toán thuế khi có đợt kiểm tra
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế và quy định liên quan
Thành thạo sử dụng các phần mềm kế toán, excel, word…
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực và trung thành, bảo mật tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương CB thỏa thuận + Hoa hồng theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện
Thưởng cuối năm : tùy theo hiệu quả làm việc và tình hình kinh doanh của Công ty
Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát, teambuilding, gala ...
Được khen thưởng xứng đáng kịp thời khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô B11, Khu đô thị mới An Cựu, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

