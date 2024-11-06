Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv làm việc tại Long An thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- KCN Đức Hoà 1, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Hạch toán, phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
- Kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán.
- Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng hóa tại DN
- Lập BCTC theo định kỳ.
- Giải trình số và Cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm : Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về kế toán thuế tại Doanh nghiệp sản xuất.
- Kỹ năng : Sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa, Excel.
- Có thể đi công tác khi cần.
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 13 - 15 triệu
- Trợ cấp ăn trưa
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm
- BHXH, Nghỉ phép theo luật Lao động
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định công ty: Thưởng theo doanh số, sinh nhật, Lễ, Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv
