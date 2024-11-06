Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv làm việc tại Long An thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - KCN Đức Hoà 1, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Hạch toán, phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán.

- Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả, hàng hóa tại DN

- Lập BCTC theo định kỳ.

- Giải trình số và Cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm : Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về kế toán thuế tại Doanh nghiệp sản xuất.

- Kỹ năng : Sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa, Excel.

- Có thể đi công tác khi cần.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 13 - 15 triệu

- Trợ cấp ăn trưa

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm

- BHXH, Nghỉ phép theo luật Lao động

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định công ty: Thưởng theo doanh số, sinh nhật, Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tqv

