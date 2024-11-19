Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM
- Long An:
- Lô Q20A, Đường số 11, KCN Hải Sơn (Giai đoạn 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Nhiệm vụ Kế toán
Tiền mặt: Rút tiền mặt, thu chi.
Ngân hàng: thanh toán NCC, lương, BHXH, thuế...
Xuất hóa đơn GTGT
Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ XNK
Lập dự chi hàng tháng
Cập nhật thông tin hàng xuất theo từng hợp đồng
Đối chiếu với nhà cung cấp.
Phối hợp với thủ kho theo dõi kiểm kê hàng xuất nhập tồn
Phân bổ chi phí trả trước,khấu hao TSCĐ
Tính giá thành.
Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm.
Lập BCTC
Phối hợp với thủ kho kiểm kê kho vào cuối năm
Lập bút toán điều chỉnh sau kiểm toán (nếu có)
Làm việc với kiểm toán để chốt số liệu báo cáo cơ quan chức năng.
2.Nhiệm vụ Thuế
Báo cáo thuế: Môn bài, GTGT, TNCN, NTNN...
Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu
Quyết toán thuế TNCN, TNDN, giao dịch liên kết...
Quyết toán thuế với cơ quan chức năng
Báo cáp TNCN cho người nước ngoài
Báo cáo các khoản vay cho ngân hàng nhà nước (nếu có)
Tính và tạm nộp thuế TNDN theo quý
Lưu trữ chứng từ theo quy định
Báo cáo thống kê
Các công việc phát sinh theo quy định
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm KTTH từ 3 năm hoặc KTT từ 2 năm trở lên
Dưới 35 tuổi, không yêu cầu giới tính.
Tại CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp cơm, BHXH, thưởng các ngày lễ
Có ký túc xá cho nhân viên ở xa
Làm việc từ xa 2 ngày thứ 7 trên tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM
