Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô Q20A, Đường số 11, KCN Hải Sơn (Giai đoạn 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Nhiệm vụ Kế toán

Tiền mặt: Rút tiền mặt, thu chi.

Ngân hàng: thanh toán NCC, lương, BHXH, thuế...

Xuất hóa đơn GTGT

Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ XNK

Lập dự chi hàng tháng

Cập nhật thông tin hàng xuất theo từng hợp đồng

Đối chiếu với nhà cung cấp.

Phối hợp với thủ kho theo dõi kiểm kê hàng xuất nhập tồn

Phân bổ chi phí trả trước,khấu hao TSCĐ

Tính giá thành.

Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm.

Lập BCTC

Phối hợp với thủ kho kiểm kê kho vào cuối năm

Lập bút toán điều chỉnh sau kiểm toán (nếu có)

Làm việc với kiểm toán để chốt số liệu báo cáo cơ quan chức năng.

2.Nhiệm vụ Thuế

Báo cáo thuế: Môn bài, GTGT, TNCN, NTNN...

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Quyết toán thuế TNCN, TNDN, giao dịch liên kết...

Quyết toán thuế với cơ quan chức năng

Báo cáp TNCN cho người nước ngoài

Báo cáo các khoản vay cho ngân hàng nhà nước (nếu có)

Tính và tạm nộp thuế TNDN theo quý

Lưu trữ chứng từ theo quy định

Báo cáo thống kê

Các công việc phát sinh theo quy định

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chứng chỉ KTT, am hiểu và nắm vững luật, kế toán, thuế

Có kinh nghiệm KTTH từ 3 năm hoặc KTT từ 2 năm trở lên

Dưới 35 tuổi, không yêu cầu giới tính.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 16-18tr

Trợ cấp cơm, BHXH, thưởng các ngày lễ

Có ký túc xá cho nhân viên ở xa

Làm việc từ xa 2 ngày thứ 7 trên tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM WE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin