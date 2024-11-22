Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- KCN QUỐC TẾ PROTRADE, AN TÂY
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
· Là trung gian hỗ trợ giữa bộ phận kế toán và Sếp Nhật
Là trung gian hỗ trợ giữa bộ phận kế toán và Sếp Nhật
· Phụ trách báo cáo thuế thu nhập cá nhân
· Quản lý xuất nhập tồn kho
· Xuất hóa đơn cho nhà cung cấp
Làm các báo cáo liên quan tài chính, báo cáo cho bác tổng theo yêu cầu của Sếp nhật
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, 25 - 35 tuổi, tốt nghiệp CD/ĐH ngành kế toán
- Tiếng Nhật N4
- Có kinh nghiệm làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo tồn kho, thuế thu nhập cá nhân
- Biết nhập liệu kế toán
- Biết sử dụng phần mềm báo cáo kế toán, xuất hóa đơn theo phần mềm...
Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa miễn phí tại công ty
- Cơ hội đi đào tạo ở Nhật.
- Đóng bảo hiểm theo quy định, Bảo hiểm 24/24.
- Cơm trưa, khám sức khỏe, du lịch , tất niên, quà tết, sinh nhật, quà thâm niên.
- Khu vực sản xuất trong môi trường máy lạnh, sạch sẽ, thoáng mát.
- Cơ hội đi học nâng cao tay nghề, kỹ năng quản lý…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
