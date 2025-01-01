Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô 32 đường Tân Đức,Long An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ hạch toán trên phần mềm của các Kế toán viên;

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, kết chuyển doanh thu, chi phí lên báo cáo KQKD;

- Làm việc với kiểm toán báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng;

- Đối chiếu số liệu với cơ quan thuế;

- Báo cáo định kỳ các báo cáo tài chính theo quy định;

- Báo cáo thực hiện ngân sách và các báo cáo khác định kỳ theo yêu cầu của Kế toán Trưởng;

- Lập bảng tổng hợp kế hoạch kết quả kinh doanh và Kế hoạch ngân sách năm;

- Và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán Trưởng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương;

- Am hiểu chính sách của Nhà nước về thuế và kế toán doanh nghiệp;

- Kỹ năng: sử dụng thành thạo các công cụ tin học và phần mềm kế toán phục vụ các công tác chuyên môn;

- Phẩm chất: nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

(Ứng viên ở Tp.HCM có xe đưa rướcCB-CNV đón tại KCN Tân Tạo)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

-Ký HĐLĐ chính thức. Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

-Nghỉ phép thường niên, nghỉ các ngày lễ, tết.

-Thu nhập, đãi ngộ tốt như: thưởng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, thăm viếng hiếu, hỉ…,

-Các quyền lợi khác theo quy định của Luật lao động.

-Được xem xét đề bạt, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin