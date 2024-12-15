Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN Y&B làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

Kiểm tra hạch toán và chứng từ hồ sơ thanh toán/ Tạm ứng/ Hoàn ứng được hợp lệ, hợp lý theo quy trình/quy định của Công ty.

- Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả.

- Kiểm tra, đối chiếu hạch toán các bút toán sao kê ngân hàng.

- Lập các lệnh giao dịch ngân hàng.

- Kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán và nộp thuế (Thuế GTGT, TNCN, TNDN, môn bài, thuế đất,..)

- Theo dõi, cập nhật, hạch toán các bút toán về Tài sản cố định, các chi phí phân bổ.

- Kiểm tra, hạch toán các bút toán lương, các khoản theo lương, đối chiếu trích nộp Bảo hiểm, thuế TNCN, trợ cấp và các chế độ khác liên quan người lao động.

- Tính giá thành hàng tháng, kiểm tra tồn kho, đối chiếu lệnh sản xuất, thành phẩm nhập kho trong kỳ.

- Kiểm tra tất cả các tài khoản(sổ cái, bảng cân đối phát sinh) trước khi lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

- Lập báo cáo quản trị nội bộ hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán khi có yêu cầu của Kế toán Trưởng và theo qui định pháp luật.

- Kiểm tra, hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán Trưởng.