Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà CT2 Xuân Mai - đường Tô Hiệu - P.Hà Cầu, Hà Đông

+ Kiểm soát, kiểm tra và trình BGĐ chứng từ tạm ứng, ĐNTT, hoàn ứng của các bộ phận trong công ty;

+ Kiểm soát các công việc thanh toán cho bên bán theo đề nghị của BP mua hàng;

+Theo dõi, kiểm tra hoàn ứng, tạm ứng thanh toán cho các bộ phận, cá nhân;

+ Phối hợp kiểm soát việc ký và thực hiện hợp đồng, giấy tờ với đối tác, NCC,thầu phụ, tổ đội, khách hàng....;

+ Hạch toán chứng từ phát sinh vào PM kế toán;

+ Kê khai, báo cáo thuế hàng tháng, quý cho Cơ quan thuế; Lập BCTC;

+ Lập và theo dõi hồ sơ ngân hàng (Hồ sơ cấp hạn mức ,Hồ sơ vay, Hồ sơ bảo lãnh...)

+Tập hợp theo dõi vật tư từng dự án công trình, phân bổ chi phí, tính giá thành công trình, hạng mục công trình, lãi lỗ...

+ Tập hợp ktra Hồ sơ thanh toán đối chiếu với Dự toán (Hợp đồng, phương án kinh tế đã duyệt), kiểm tra thực tế tại công trường khi cần thiết;

+ Theo dõi công nợ, QTM, lên kế hoạch thu-chi của Công ty;

+ Tham vấn cho BGĐ rủi ro trong BCTC và rủi ro thuế, đưa ra phương án xử lý phù hợp;

+ Các công việc khác trong phạm vi công việc, trách nhiệm của KTTH và phát sinh theo chỉ đạo của BGĐ

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành Tài chính, Kế toán;

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Khả năng bao quát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, tinh thần học hỏi, cầu thị;

Ưu tiên ứng viên từng làm Công ty xây dựng.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Nghỉ phép năm theo quy định;

Thưởng lễ tết và cuối năm và các chế độ khác theo quy định của Công ty;

