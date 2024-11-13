Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM
- Hà Nội: Toà CT2 Xuân Mai
- đường Tô Hiệu
- P.Hà Cầu, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
+ Kiểm soát, kiểm tra và trình BGĐ chứng từ tạm ứng, ĐNTT, hoàn ứng của các bộ phận trong công ty;
+ Kiểm soát các công việc thanh toán cho bên bán theo đề nghị của BP mua hàng;
+Theo dõi, kiểm tra hoàn ứng, tạm ứng thanh toán cho các bộ phận, cá nhân;
+ Phối hợp kiểm soát việc ký và thực hiện hợp đồng, giấy tờ với đối tác, NCC,thầu phụ, tổ đội, khách hàng....;
+ Hạch toán chứng từ phát sinh vào PM kế toán;
+ Kê khai, báo cáo thuế hàng tháng, quý cho Cơ quan thuế; Lập BCTC;
+ Lập và theo dõi hồ sơ ngân hàng (Hồ sơ cấp hạn mức ,Hồ sơ vay, Hồ sơ bảo lãnh...)
+Tập hợp theo dõi vật tư từng dự án công trình, phân bổ chi phí, tính giá thành công trình, hạng mục công trình, lãi lỗ...
+ Tập hợp ktra Hồ sơ thanh toán đối chiếu với Dự toán (Hợp đồng, phương án kinh tế đã duyệt), kiểm tra thực tế tại công trường khi cần thiết;
+ Theo dõi công nợ, QTM, lên kế hoạch thu-chi của Công ty;
+ Tham vấn cho BGĐ rủi ro trong BCTC và rủi ro thuế, đưa ra phương án xử lý phù hợp;
+ Các công việc khác trong phạm vi công việc, trách nhiệm của KTTH và phát sinh theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Khả năng bao quát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công việc
Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, tinh thần học hỏi, cầu thị;
Ưu tiên ứng viên từng làm Công ty xây dựng.
Tại Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép năm theo quy định;
Thưởng lễ tết và cuối năm và các chế độ khác theo quy định của Công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
