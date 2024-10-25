Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của toàn bộ các hóa đơn, chứng từ kế toán của các kế toán viên/kế toán phần hành trước khi trình lên Kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo công ty

- Đào tạo, hướng dẫn công tác hạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Doanh nghiệp;

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

- Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Cung cấp số liệu Cho Ban lãnh đạo hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu...

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

- Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 18-20 triệu

- Cơ hội đào tạo chuyên sâu, và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng - Tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, Teambuiding định kỳ - Tham gia các chế độ khác theo quy định của Tập Đoàn: BHXH, BHYT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin