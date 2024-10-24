Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Jin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 104 - TT3 Hoàng Trọng Mậu, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra doanh thu bán hàng, xuất hóa đơn VAT Lập phiếu thu/chi tiền mặt, báo cáo quỹ cuối ngày Giao dịch, các nghiệp vụ ngân hàng Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp Lập báo cáo tài chính theo tháng và dự trừ dòng tiền Hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến thuế doanh nghiệp (có đơn vị dịch vụ phụ trách chính) Một số công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính...., nắm vững các nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Đã có kinh nghiệm trong ngành F&B là 1 lợi thế Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel) Độ tuổi 8x-9x

Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: 10.000.000– 12.000.000 VNĐ + 35.000/ngày hỗ trợ ăn ca Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe miễn phí Môi trường trẻ trung, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, nhân viên – lãnh đạo gần gũi dễ thân thiết. Được đóng Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin