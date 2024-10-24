Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Jin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam
- Hà Nội: 104
- TT3 Hoàng Trọng Mậu, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra doanh thu bán hàng, xuất hóa đơn VAT
Lập phiếu thu/chi tiền mặt, báo cáo quỹ cuối ngày
Giao dịch, các nghiệp vụ ngân hàng
Đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
Lập báo cáo tài chính theo tháng và dự trừ dòng tiền
Hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến thuế doanh nghiệp (có đơn vị dịch vụ phụ trách chính)
Một số công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính...., nắm vững các nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Đã có kinh nghiệm trong ngành F&B là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel)
Độ tuổi 8x-9x
Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định: 10.000.000– 12.000.000 VNĐ + 35.000/ngày hỗ trợ ăn ca
Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe miễn phí
Môi trường trẻ trung, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, nhân viên – lãnh đạo gần gũi dễ thân thiết.
Được đóng Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
