Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất
- Hà Nội: Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng của 2 đội điều vận miền Bắc, miền Nam
Kiểm soát chi phí xăng dầu, vé cầu đường, chi phí sửa chữa, các chi phí liên quan đến từng phương tiện vận tải
Tổng hợp thông tin dữ liệu, chứng từ từ 2 team vận tải về chi phí, doanh thu theo xe, theo khách hàng chạy trong tháng
Hạch toán hóa đơn chi phí, doanh thu theo xe định danh
Xuất hóa đơn bán ra, theo dõi công nợ
Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh mảng vận tải theo các tiêu chí phân tích khác nhau
Hạch toán dữ liệu kế toán nội bộ
Sắp xếp lưu trữ hồ sơ, chứng từ
Các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng:
Có khả năng làm việc dưới cường độ cao, kỹ năng làm việc nhóm tốt, tư duy nhanh nhẹn Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, đặc biệt excel, phần mềm kế toán Misa và phần mềm quản lý phương tiện vận tải Am hiểu pháp luật về kế toán, thuế hiện hành
Có khả năng làm việc dưới cường độ cao, kỹ năng làm việc nhóm tốt, tư duy nhanh nhẹn
Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, đặc biệt excel, phần mềm kế toán Misa và phần mềm quản lý phương tiện vận tải
Am hiểu pháp luật về kế toán, thuế hiện hành
- Năng lực chuyên môn:
Ƭrình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán các trường Đại học thuộc khối Kinh tế - Hệ chính quy: Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính,...
Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh
Thưởng tháng lương thứ 13 và các gói lúc lợi đa dạng;
Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình;
Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...);
Môi trường làm việc toàn cầu (với gần 30 chi nhánh/Văn phòng đại diện), Văn phòng làm việc hạng A;
Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
