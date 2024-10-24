Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng của 2 đội điều vận miền Bắc, miền Nam Kiểm soát chi phí xăng dầu, vé cầu đường, chi phí sửa chữa, các chi phí liên quan đến từng phương tiện vận tải Tổng hợp thông tin dữ liệu, chứng từ từ 2 team vận tải về chi phí, doanh thu theo xe, theo khách hàng chạy trong tháng Hạch toán hóa đơn chi phí, doanh thu theo xe định danh Xuất hóa đơn bán ra, theo dõi công nợ Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh mảng vận tải theo các tiêu chí phân tích khác nhau Hạch toán dữ liệu kế toán nội bộ Sắp xếp lưu trữ hồ sơ, chứng từ Các báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trong các công ty có quy mô vừa và lớn về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải (từ 40 đầu kéo trở lên)

- Kỹ năng:

Có khả năng làm việc dưới cường độ cao, kỹ năng làm việc nhóm tốt, tư duy nhanh nhẹn Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, đặc biệt excel, phần mềm kế toán Misa và phần mềm quản lý phương tiện vận tải Am hiểu pháp luật về kế toán, thuế hiện hành

- Năng lực chuyên môn:

Ƭrình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán các trường Đại học thuộc khối Kinh tế - Hệ chính quy: Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính,...

Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh Thưởng tháng lương thứ 13 và các gói lúc lợi đa dạng; Chính sách phúc lợi toàn diện cho cá nhân và gia đình; Chương trình đào tạo chuyên sâu (E-learning...); Môi trường làm việc toàn cầu (với gần 30 chi nhánh/Văn phòng đại diện), Văn phòng làm việc hạng A; Văn hóa làm việc đa dạng & hòa nhập (D&I)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất

