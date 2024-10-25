Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 529 Trương Công Định, P8, TP Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Viết hóa đơn GTGT, lập bảng kê tổng hợp hóa đơn GTGT hàng ngày, hàng tháng. Báo cáo chi tiết xuất hóa đơn trong Bill và ngoài Bill trong tháng. Nhập nhập liệu đầu vào tất cả các công nợ có hóa đơn vào phần mềm kế toán Phụ trách nhập và kiểm tra phần mềm kế toán như: Thu-Chi tiền mặt, tiền chuyển khoản ngân hàng, doanh thu vào phần mềm. Theo dõi doanh thu, chi phí của quán hàng ngày, hàng tháng để xác định lãi lỗ. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Kế Toán Trưởng. Cân đối để xuất hàng hóa và nguyên vật liệu trên phần mềm Báo cáo Thuế hàng tháng trên phần mềm Kế toán. Tổng hợp chi phí từ Kế toán Thanh toán, Kế toán Tiền lương. Thống kê hàng nhập vào và bán ra. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Quản lý và Kế Toán Trưởng
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi dưới 40 tuổi. Trình độ học vấn/ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học. Kinh nghiệm: Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trong lĩnh vực nhà hảng CF. Cẩn thận, trung thực, kỹ tính, nhiệt tình chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT... Tăng lương theo thâm niên và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT...
Tăng lương theo thâm niên và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 529 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

