Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9, ngách 211/1 Phố Khương Trung, P. Khương Trung,, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và theo dõi chứng từ, sổ sách kế toán.
- Kê khai, Lập báo cáo theo yêu cầu.
- Theo dõi công nợ, thanh toán, kiểm soát các khoản thanh toán
- Quản lý, lưu trữ và bảo quản các hồ sơ, chứng từ kế toán.;
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo chỉ đạo của cấp trên;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Cung cấp số liệu cho Ban Lãnh đạo hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan Thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 03 năm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
- Kiến thức vững về kế toán tổng hợp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Có khả năng tổ chức sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
- Thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, Fast, Effect,...
- Có khả năng sử dụng thành thạo Excel và các công cụ Office khác
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10-12 triệu/tháng + Thưởng theo tình tình kinh doanh của Công ty
- Hưởng đầy đủ quyền lợi: BHXH, BHYT, BHTN, ... .theo qui định pháp luật;
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
- Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết (30/4,01/5, tết dương lịch,...), nghỉ lễ, tết theo qui định của pháp luật; ; Du lịch hàng năm;
- Làm việc từ T2- sáng T7; (từ 8h-17h, nghỉ trưa 1h)
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngách 211/1 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job231128
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 35 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 54 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 51 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 57 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Serepok
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Serepok
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 96 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 35 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 54 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 51 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Danko Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Danko Group
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Thành Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Thành Phát
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ICORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tích hợp Giải Pháp mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tích hợp Giải Pháp mạng Việt Nam
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ODOM PAPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ODOM PAPER
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KAMEREO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Memon làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty cổ phần Memon
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Hùng Sơn
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH RECOVERON VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UNITECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UNITECH VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần HELIO POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần HELIO POWER
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Aitec Metals làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Aitec Metals
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN V-PLUS VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dược phẩm Innocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Dược phẩm Innocare
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BONNE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH BONNE VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm