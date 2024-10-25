Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9, ngách 211/1 Phố Khương Trung, P. Khương Trung,, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, kiểm tra và theo dõi chứng từ, sổ sách kế toán.

- Kê khai, Lập báo cáo theo yêu cầu.

- Theo dõi công nợ, thanh toán, kiểm soát các khoản thanh toán

- Quản lý, lưu trữ và bảo quản các hồ sơ, chứng từ kế toán.;

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo chỉ đạo của cấp trên;

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

- Cung cấp số liệu cho Ban Lãnh đạo hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan Thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo.

- Kinh nghiệm 03 năm

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

- Kiến thức vững về kế toán tổng hợp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Có khả năng tổ chức sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

- Thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến như Misa, Fast, Effect,...

- Có khả năng sử dụng thành thạo Excel và các công cụ Office khác

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10-12 triệu/tháng + Thưởng theo tình tình kinh doanh của Công ty

- Hưởng đầy đủ quyền lợi: BHXH, BHYT, BHTN, ... .theo qui định pháp luật;

- Lương thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết (30/4,01/5, tết dương lịch,...), nghỉ lễ, tết theo qui định của pháp luật; ; Du lịch hàng năm;

- Làm việc từ T2- sáng T7; (từ 8h-17h, nghỉ trưa 1h)

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Năng lượng Tường Viên

