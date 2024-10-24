Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ , ghi chép các bút toán phát sinh: Thu chi, ngân hàng, hạc toán đầu vào đầu ra, chấm công tính lương... và tổng hợp số liệu lên báo cáo định kì theo yêu cầu của ban giám đốc

- Đảm bảo số liệu kế toán phản ánh chính xác, đúng quy trình quy định.

- Theo dõi đơn hàng, ghi nhận doanh thu và cập nhật dữ liệu bán hàng vào hệ thống kế toán AMIS , SAPO; đảm bảo số liệu bán hàng chính xác và được đối chiếu thường xuyên với thực tế;

- Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, theo dõi và quản lý công nợ khách hàng.

- Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ chứng từ mua hàng; theo dõi tình trạng công nợ với nhà cung cấp;

- Lập báo cáo doanh thu bán hàng, chi phí, và công nợ hàng tuần, và hàng tháng để trình lên Ban Giám đốc;

- Theo dõi sổ sách kế toán,hoàn thiện hồ sơ chứng từ, phối hợp cùng bộ phận kế toán thuế hoàn thành công tác kê khai ,báo cáo đầy đủ và đúng kì hạn ; làm sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, độ tuổi <35 tuổi

(Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán phòng khám)

Lưu ý: Công ty đang sử dụng hệ thống phần mềm Misa Amis , phần mềm bán hàng SAPO

- Hiểu biết sâu về quy trình kế toán, Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận (11-12 triệu)

- Bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định của Công ty và Nhà nước

- Thưởng hiệu suất, hỗ trợ đào tạo và du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

