Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ , ghi chép các bút toán phát sinh: Thu chi, ngân hàng, hạc toán đầu vào đầu ra, chấm công tính lương... và tổng hợp số liệu lên báo cáo định kì theo yêu cầu của ban giám đốc
- Đảm bảo số liệu kế toán phản ánh chính xác, đúng quy trình quy định.
- Theo dõi đơn hàng, ghi nhận doanh thu và cập nhật dữ liệu bán hàng vào hệ thống kế toán AMIS , SAPO; đảm bảo số liệu bán hàng chính xác và được đối chiếu thường xuyên với thực tế;
- Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng, theo dõi và quản lý công nợ khách hàng.
- Tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ chứng từ mua hàng; theo dõi tình trạng công nợ với nhà cung cấp;
- Lập báo cáo doanh thu bán hàng, chi phí, và công nợ hàng tuần, và hàng tháng để trình lên Ban Giám đốc;
- Theo dõi sổ sách kế toán,hoàn thiện hồ sơ chứng từ, phối hợp cùng bộ phận kế toán thuế hoàn thành công tác kê khai ,báo cáo đầy đủ và đúng kì hạn ; làm sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, độ tuổi <35 tuổi
(Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán phòng khám)
Lưu ý: Công ty đang sử dụng hệ thống phần mềm Misa Amis , phần mềm bán hàng SAPO
- Hiểu biết sâu về quy trình kế toán, Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận (11-12 triệu)
- Bảo hiểm y tế, BHXH theo quy định của Công ty và Nhà nước
- Thưởng hiệu suất, hỗ trợ đào tạo và du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B12A-05A KĐT Vinhome Gardenia đường Hàm nghi, Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

