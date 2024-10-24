Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
- Hà Nội: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Thu thập, tổng hợp các số liệu, chứng từ kế toán
Dự tính doanh thu tháng
Tính toán, kiểm soát chi phí sản xuất
Hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, lương và các khoản liên quan đến lương cuối tháng
Thực hiện các công việc liên quan đến giá thành, tính giá thành
Thực hiện các công việc liên quan đến TSCĐ, CCDC
Thực hiện các công việc liên quan đến số sách kế toán cuối tháng, rà soát các tài khoản, khoá sổ làm báo cáo tháng, lập BCTC hàng quý, năm
Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận ...)
Kiểm tra phiếu nhập xuất kho NVL
Kiểm bánh hủy
Kế toán thương mại
Thực hiện công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo khi có phát sinh
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tài chính Kế toán
Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp
Có chứng chỉ Kế toán trưởng (để bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng)
Thành thạo tin học văn phòng
Chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc
Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách : BHYT, BHXH, TN theo quy định nhà nước
Tham gia các chương trình hoạt động, du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm ...
Thưởng tháng 13, thưởng lễ / Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
