Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thu thập, tổng hợp các số liệu, chứng từ kế toán Dự tính doanh thu tháng Tính toán, kiểm soát chi phí sản xuất Hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, lương và các khoản liên quan đến lương cuối tháng Thực hiện các công việc liên quan đến giá thành, tính giá thành Thực hiện các công việc liên quan đến TSCĐ, CCDC Thực hiện các công việc liên quan đến số sách kế toán cuối tháng, rà soát các tài khoản, khoá sổ làm báo cáo tháng, lập BCTC hàng quý, năm Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận ...) Kiểm tra phiếu nhập xuất kho NVL Kiểm bánh hủy Kế toán thương mại Thực hiện công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo khi có phát sinh

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tài chính Kế toán Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp Có chứng chỉ Kế toán trưởng (để bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng) Thành thạo tin học văn phòng Chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách : BHYT, BHXH, TN theo quy định nhà nước Tham gia các chương trình hoạt động, du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm ... Thưởng tháng 13, thưởng lễ / Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.