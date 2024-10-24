Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thu thập, tổng hợp các số liệu, chứng từ kế toán Dự tính doanh thu tháng Tính toán, kiểm soát chi phí sản xuất Hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, lương và các khoản liên quan đến lương cuối tháng Thực hiện các công việc liên quan đến giá thành, tính giá thành Thực hiện các công việc liên quan đến TSCĐ, CCDC Thực hiện các công việc liên quan đến số sách kế toán cuối tháng, rà soát các tài khoản, khoá sổ làm báo cáo tháng, lập BCTC hàng quý, năm Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận ...) Kiểm tra phiếu nhập xuất kho NVL Kiểm bánh hủy Kế toán thương mại Thực hiện công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo khi có phát sinh
Thu thập, tổng hợp các số liệu, chứng từ kế toán
Dự tính doanh thu tháng
Tính toán, kiểm soát chi phí sản xuất
Hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, lương và các khoản liên quan đến lương cuối tháng
Thực hiện các công việc liên quan đến giá thành, tính giá thành
Thực hiện các công việc liên quan đến TSCĐ, CCDC
Thực hiện các công việc liên quan đến số sách kế toán cuối tháng, rà soát các tài khoản, khoá sổ làm báo cáo tháng, lập BCTC hàng quý, năm
Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận ...)
Kiểm tra phiếu nhập xuất kho NVL
Kiểm bánh hủy
Kế toán thương mại
Thực hiện công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo khi có phát sinh

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tài chính Kế toán Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp Có chứng chỉ Kế toán trưởng (để bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng) Thành thạo tin học văn phòng Chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tài chính Kế toán
Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp
Có chứng chỉ Kế toán trưởng (để bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng)
Thành thạo tin học văn phòng
Chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách : BHYT, BHXH, TN theo quy định nhà nước Tham gia các chương trình hoạt động, du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm ... Thưởng tháng 13, thưởng lễ / Tết
Tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách : BHYT, BHXH, TN theo quy định nhà nước
Tham gia các chương trình hoạt động, du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm ...
Thưởng tháng 13, thưởng lễ / Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 634 Phạm Văn Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

