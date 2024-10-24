Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua những giao dịch kinh tế Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng (báo cáo kết quả kinh doanh, kế toán quản trị, báo cáo thuế...), và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu Hạch toán kế toán, phân bổ chi phí, tính khấu hao tài sản cố định. Thực hiện kết chuyển; đối chiếu các số liệu liên quan và báo cáo thống kê Báo cáo và phối hợp xử lý công nợ; Báo cáo, kiểm tra tình trạng hàng hóa; kiểm tra xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, vật tư Lập báo cáo tài chính hàng tháng Các công việc khác theo yêu cầu cầu của bộ phận và BGĐ

Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua những giao dịch kinh tế

Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng (báo cáo kết quả kinh doanh, kế toán quản trị, báo cáo thuế...), và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu

Hạch toán kế toán, phân bổ chi phí, tính khấu hao tài sản cố định. Thực hiện kết chuyển; đối chiếu các số liệu liên quan và báo cáo thống kê

Báo cáo và phối hợp xử lý công nợ; Báo cáo, kiểm tra tình trạng hàng hóa; kiểm tra xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, vật tư

Lập báo cáo tài chính hàng tháng

Các công việc khác theo yêu cầu cầu của bộ phận và BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học, chuyên ngành Tài chính – Kế toán – Kiểm toán Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương Thành thạo Excel, tin học văn phòng Hiểu rõ về các phần mềm kế toán Trung thực, nhanh nhẹn

Đại học, chuyên ngành Tài chính – Kế toán – Kiểm toán

Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương

Thành thạo Excel, tin học văn phòng

Hiểu rõ về các phần mềm kế toán

Trung thực, nhanh nhẹn

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: LCB + lương hiệu suất = MỨC LƯƠNG Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định công ty Tháng nghỉ 4 ngày Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại bệnh viện. Tham gia BHXH theo quy định

Thu nhập gồm: LCB + lương hiệu suất = MỨC LƯƠNG

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng

Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định công ty

Tháng nghỉ 4 ngày

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại bệnh viện.

Tham gia BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin