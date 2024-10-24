Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
- Hà Nội: Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua những giao dịch kinh tế
Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng (báo cáo kết quả kinh doanh, kế toán quản trị, báo cáo thuế...), và các báo cáo nội bộ theo yêu cầu
Hạch toán kế toán, phân bổ chi phí, tính khấu hao tài sản cố định. Thực hiện kết chuyển; đối chiếu các số liệu liên quan và báo cáo thống kê
Báo cáo và phối hợp xử lý công nợ; Báo cáo, kiểm tra tình trạng hàng hóa; kiểm tra xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, vật tư
Lập báo cáo tài chính hàng tháng
Các công việc khác theo yêu cầu cầu của bộ phận và BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học, chuyên ngành Tài chính – Kế toán – Kiểm toán
Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trở lên với vị trí tương đương
Thành thạo Excel, tin học văn phòng
Hiểu rõ về các phần mềm kế toán
Trung thực, nhanh nhẹn
Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm: LCB + lương hiệu suất = MỨC LƯƠNG
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hàng tháng
Thưởng lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định công ty
Tháng nghỉ 4 ngày
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại bệnh viện.
Tham gia BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
