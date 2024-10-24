Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NONSTOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Lập, ghi chép, hoạch toán sổ sách kế toán theo đúng quy định Pháp luật.

• Quản lý và thực hiện Thu – chi quỹ tiền mặt.

• Lập các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định.

• Lập các loại báo cáo quản trị theo yêu cầu.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành kế toán; kiểm toán.

• Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm.

• Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NONSTOP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-12 triệu/ tháng Thưởng cuối năm, thưởng Tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp. Tham gia các hoạt động du lịch, thể thao, sự kiện cùng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NONSTOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.