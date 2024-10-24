Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NONSTOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NONSTOP
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Văn Quán, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Lập, ghi chép, hoạch toán sổ sách kế toán theo đúng quy định Pháp luật.
• Quản lý và thực hiện Thu – chi quỹ tiền mặt.
• Lập các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định.
• Lập các loại báo cáo quản trị theo yêu cầu.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành kế toán; kiểm toán.
• Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm.
• Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm hóa đơn điện tử.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NONSTOP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10-12 triệu/ tháng Thưởng cuối năm, thưởng Tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp. Tham gia các hoạt động du lịch, thể thao, sự kiện cùng Công ty
Lương từ 10-12 triệu/ tháng
Thưởng cuối năm, thưởng Tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động du lịch, thể thao, sự kiện cùng Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NONSTOP
