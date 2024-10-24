Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín

Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

- Thực hiện thu chi nội bộ, kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các kế toán viên, kế toán của các đơn vị liên quan.
- Theo dõi, quản lý công nợ. Đề xuất các phương án lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Lập báo cáo tài chính theo quy định, báo cáo hợp nhất giữa công ty mẹ và các công ty thành viên và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Thống kê, tổng hợp và cung cấp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
- In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán: cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học trở lên các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành liên quan khác.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong vị trí kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương.
- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán.
- Lên được báo cáo hợp nhất giữa các công ty thành viên trong hệ sinh thái
- Trung thực, cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ, bền bỉ với các con số.
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, trang sức, đá quý hoặc các công ty mô hình tập đoàn là 1 lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực (từ 18-23tr)
- Được đóng BHXH, BHYT sau khi chính thức, có chế độ L13, thưởng các ngày lễ Tết và các phúc lợi khác (như du lịch và khám sức khỏe hàng năm,...) theo quy định công ty và Nhà nước
- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HUD Tower - 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

