Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 14 Triệu

Mức lương Đến 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 14 Triệu

Theo dõi các chi phí của công ty, đề xuất dự chi Kiểm tra các định khoản phát sinh, đối chiếu và tổng hợp các số liệu chi tiết của các phòng ban Lập báo cáo thuế, các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT Làm các báo cáo: kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BGĐ Ưu tiên ứng viên từng làm công ty xây dựng

Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Chuyên ngành kế toán), có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương. Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Sử dụng tốt các phần mềm kế toán. Ưu tiên ứng viên từng làm mảng xây dựng.

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực đến 14 triệu. Thưởng lễ, tết Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC

