Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC
- Hà Nội: Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 14 Triệu
Theo dõi các chi phí của công ty, đề xuất dự chi
Kiểm tra các định khoản phát sinh, đối chiếu và tổng hợp các số liệu chi tiết của các phòng ban
Lập báo cáo thuế, các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT
Làm các báo cáo: kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính
Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty theo quy định;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BGĐ
Ưu tiên ứng viên từng làm công ty xây dựng
Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Chuyên ngành kế toán), có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
Sử dụng tốt các phần mềm kế toán.
Ưu tiên ứng viên từng làm mảng xây dựng.
Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thoả thuận theo năng lực đến 14 triệu.
Thưởng lễ, tết
Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
