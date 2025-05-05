Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 Đường số 62, Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ của các chứng từ.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học và an toàn.

Quản lý công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Tham gia vào các dự án liên quan đến kế toán và tài chính của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Công việc cụ thể sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động chính của công ty (Nhà hàng/Khách sạn, In ấn/Xuất bản, Sản xuất, Xây dựng, Thiết kế/Kiến trúc).

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán

Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa)

Nắm vững các quy định về kế toán, thuế và pháp luật liên quan.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng Lễ, tết, sinh nhật.

Phép năm theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TLI

