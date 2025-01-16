Tuyển Kế toán tổng hợp PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR. BINH TELE_CLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 - 13 - 15 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính- kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.

Kiểm duyệt mọi phần hành kế toán và báo cáo tài chính

Quản lý, cân đối và báo cáo thu chi hàng tháng / quý / năm theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Phân tích và báo cáo về tình hình tài chính của Công ty.

Báo cáo quyết toán Thuế định kỳ, hàng năm.

Thiết lập hệ thống quản lý hiệu quả của từng đơn hàng / dự án.

Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ, chứng từ trong phòng Kế toán.

Tham gia thẩm định các dự án / kế hoạch đầu tư sản xuất / tài chính – tiền tệ.

Hoàn thiện mọi hồ sơ tài chính có liên quan theo Quy định.

Đầu mối làm việc với cơ quan thuế, cơ quan ban ngành có liên quan.

Quản lý các công việc của các bộ phận Hành chính của Công ty: bảo vệ, tạp vụ, hành chính văn phòng

Quản lý và chịu trách nhiệm đối với các mảng công việc và nhân sự của phòng Kế toán- Hành chính

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

Nữ, dưới 40 tuổi

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thường xuyên cập nhật những thay đổi trong chính sách của Nhà nước về thuế và kế toán doanh nghiệp

Kỹ năng: sử dụng thành thạo các công cụ tin học và phần mềm kế toán phục vụ các công tác chuyên môn.

Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, thuyết trình, xử lý vấn đề

Có khả năng phân công công việc, tổ chức và điều hành

Phẩm chất: nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR. BINH TELE_CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận, tăng lương theo thâm niên công tác.

Lương:

Thưởng: có nhiều đợt thưởng trong năm. Thưởng lễ 30-4, thưởng ngày truyền thống, thưởng 6 tháng đầu năm, thưởng ngày thành lập công ty, thưởng Tết Dương, thưởng Tết âm (thưởng năm). Mức thưởng tùy theo khả năng và đóng góp của từng cá nhân và các giải thưởng cá nhân khác: Tiên tiến, xuất sắc, tiềm năng, có cố gắng...

Thưởng:

Hỗ trợ tiền điện thoại, ăn trưa tại căng tin công ty.

Có chế độ chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch 1 năm/1 lần (trong nước hoặc nước ngoài) và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên...)

Các chế độ BHXH, chế độ phép đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR. BINH TELE_CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin