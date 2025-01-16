Tuyển Kế toán tổng hợp Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng ...và 2 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy trình kế toán.
Kiểm soát số liệu tổng hợp trên phần mềm kế toán Misa cân khớp báo cáo đối soát.
Quản trị kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền ra vào theo BSC.
Phân tích thông tin, số liệu kế toán từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định tài chính của cơ sở
Phối hợp với các phần hành khác trong phòng, trong cơ sở xây dựng các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh
Các công việc khác theo phân công của Ban giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.
Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa hoặc các phần mềm kế toán khác.
Nắm vững các quy định về kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Am hiểu quy định tài chính kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm chuyên dụng, tin học Văn phòng.
Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, chủ động cập nhật các kiến thức về công nghệ, kỹ thuật.

Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập khởi điểm: Lương cứng + Lương KPI + Phụ cấp + thưởng => Thu nhập 15.000.000 - 20.000.000 triệu/tháng (Có thể hơn tùy theo năng lực)
1. Thu nhập khởi điểm:
- Thưởng: Thưởng nóng, thưởng theo chiến dịch cá nhân/phòng ban,...
- Hoa hồng: Theo quy định của công ty
2. Phụ cấp:
- Phụ cấp xăng xe: 250.000Đ
- Phụ cấp ăn trưa tại bếp ăn nhân viên, menu món đổi hàng ngày và xế chiều
- Hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty.
3. Khác:
- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.
- Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.
- Đánh giá và tăng lương định kỳ 6- 1 năm/lần.
- Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch... theo quy định nhà nước.
- Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị (tủ lạnh, điện thoại, đồ gia dụng...)
- Thời gian làm việc:8h30-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7. Và có 12 ngày phép năm
- Địa chỉ làm việc: 69 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 -16 Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

