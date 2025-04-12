Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thực hiện hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả của Công ty và xuất hóa đơn VAT theo các hợp đồng kinh tế phát sinh.

Tổ chức, quản lý và theo dõi phân bổ TSCĐ, CCDC, khấu hao, thanh lý của công ty.

Quản lý và thực hiện đối chiếu kiểm tra số liệu sổ chi tiết và sổ tổng hợp định kỳ.

Lập báo cáo nội bộ (báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí, cân đối lãi lỗ…..) định kỳ theo quý, theo năm.

Lập báo cáo tài chính của công ty để tham gia dự thầu hoặc vay vốn ngân hàng.

Lập các báo cáo Thuế theo quy định: lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng quý.

Lập báo cáo tài chính năm và các báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN theo quy định.

Thực hiện việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ít nhất 02 năm;

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán trong công ty quảng cáo, truyền thông;

Nắm vững và cập nhật hệ thống pháp luật, các chính sách, nguyên tắc kế toán, tài chính mà Nhà nước đã ban hành;

Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý công việc tốt;

Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán (Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Bravo), tin học văn phòng (Word, Excel, Email), hệ thống email (Outlook, Webmail), Internet....

Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 15.000.000đ - 15.500.000đ/ tháng + Lương hiệu quả : 1.200.000- 1.500.000 VNĐ. Tổng thu nhập 16.000.000- 17.000.000 VNĐ/ tháng

Phụ cấp ăn trưa: 40.000/ ngày. Gửi xe dưới tòa nhà: 100%

Thời gian làm việc: 8H30-12h, 13h30-18h từ thứ 2- thứ 6. Nghỉ T7.CN

Được trang bị thiết bị làm việc đầy đủ

Quyền lợi NLĐ đầy đủ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Trí Việt

