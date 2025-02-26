Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thủy Design House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thủy Design House
- Hồ Chí Minh:
- 165 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thực hiện soát xét, quản lý việc hoạch toán, lưu trữ hệ thống sổ sách nội bộ, pháp lý Công ty
Đảm bảo cân đối khai thác nguồn tín dụng, cân đối thu chi hiệu quả và soát xét tính hợp lý của chứng từ thanh toán
Đảm bảo việc cập nhật chính sách thuế liên tục, thực hiện công tác quyết toán, kiểm toán và xây dựng mối quan hệ cơ quan thuế
Soát xét, tư vấn tính chất pháp lý và hợp lý của các hợp đồng đầu vào, đầu ra trong phạm vi điều khoản thanh toán theo đúng quy định chính sách của Công ty
Lập và phân tích BCTC quản trị, pháp lý và thực hiện soát xét báo cáo kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo đúng quy định
Lập kế hoạch ngân sách thuế và kiểm soát ngân sách chi phí thuế hiệu quả
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự
Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu chuyên biệt của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 3 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp. Có mối quan hệ tốt với cơ quan thuế
Có kiến thức về ngành nghề kế toán
Có kiến thức về luật kế toán Việt Nam
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về kế toán, thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ kế toán
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định
Tại Công Ty TNHH Thủy Design House Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ
Các chế độ lễ Tết, hiếu hỷ theo qui định của công ty và Nhà Nước
Phép năm, 3 năm thêm 1 ngày phép, phép tồn được tính thành lương.
Teambuilding, tiệc cuối năm.
Tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ
Xét tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủy Design House
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
