Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thủy Design House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 165 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thực hiện soát xét, quản lý việc hoạch toán, lưu trữ hệ thống sổ sách nội bộ, pháp lý Công ty

Đảm bảo cân đối khai thác nguồn tín dụng, cân đối thu chi hiệu quả và soát xét tính hợp lý của chứng từ thanh toán

Đảm bảo việc cập nhật chính sách thuế liên tục, thực hiện công tác quyết toán, kiểm toán và xây dựng mối quan hệ cơ quan thuế

Soát xét, tư vấn tính chất pháp lý và hợp lý của các hợp đồng đầu vào, đầu ra trong phạm vi điều khoản thanh toán theo đúng quy định chính sách của Công ty

Lập và phân tích BCTC quản trị, pháp lý và thực hiện soát xét báo cáo kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo đúng quy định

Lập kế hoạch ngân sách thuế và kiểm soát ngân sách chi phí thuế hiệu quả

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự

Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu chuyên biệt của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc các ngành có liên quan

Ít nhất 3 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp. Có mối quan hệ tốt với cơ quan thuế

Có kiến thức về ngành nghề kế toán

Có kiến thức về luật kế toán Việt Nam

Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về kế toán, thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ kế toán

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định

Tại Công Ty TNHH Thủy Design House Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 -18 triệu/tháng

Tham gia BHXH đầy đủ

Các chế độ lễ Tết, hiếu hỷ theo qui định của công ty và Nhà Nước

Phép năm, 3 năm thêm 1 ngày phép, phép tồn được tính thành lương.

Teambuilding, tiệc cuối năm.

Tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ

Xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủy Design House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin