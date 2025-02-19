Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit
- Hà Nội:
- Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Soát xét các hồ sơ chỉ phí, hồ sơ thanh toán nghiệm thu
Theo dõi các hợp đồng thi công, lên kế hoạch dự chỉ định kỳ
Tổng hợp báo cáo thu/chi liên quan đến quản lý đô thị.
Thu thập, lưu trữ các hồ sơ, chứng từ kế toán bản cứng và bản mềm, lên số liệu báo cáo tài chính theo tháng (bảng cảkt, kqkd)
Bao quát, hướng dẫn kế toán phần hành thực hiện các công việc xuất hóa đơn, giao dịch ngân hàng, kẻ khai thuế gtgt, tnen, bhxh định kỳ
Thực hiện các bút toán tổng hợp cuối kỳ, lên số liệu BCTC, quyết toán thuế (TNDN, TNCN...) theo năm
Lập bảng thanh toán lương, bhxh
Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng...
Cập nhật các quy định, chính sách liên quan đưa ra khuyến nghị phù hợp với hoạt động Công ty
Thực hiện các công tác phát sinh đột xuất theo sự phân công công việc của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đằng/ Đại học chuyên nghành kế toán/ kiểm toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các công ty là chủ đầu tư, hoặc nhà thầu thi công
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Nắm bắt nhanh công việc
Giao tiếp và trình bày tốt
Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận
Hoạt bát, Năng động.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 linh hoạt theo công việc phát sinh).
Sáng từ 08 giờ 30 đến 12 giờ
Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 30
Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy vi tính, văn phòng phẩm.
Chế độ BHXH theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI