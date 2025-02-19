Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Soát xét các hồ sơ chỉ phí, hồ sơ thanh toán nghiệm thu

Theo dõi các hợp đồng thi công, lên kế hoạch dự chỉ định kỳ

Tổng hợp báo cáo thu/chi liên quan đến quản lý đô thị.

Thu thập, lưu trữ các hồ sơ, chứng từ kế toán bản cứng và bản mềm, lên số liệu báo cáo tài chính theo tháng (bảng cảkt, kqkd)

Bao quát, hướng dẫn kế toán phần hành thực hiện các công việc xuất hóa đơn, giao dịch ngân hàng, kẻ khai thuế gtgt, tnen, bhxh định kỳ

Thực hiện các bút toán tổng hợp cuối kỳ, lên số liệu BCTC, quyết toán thuế (TNDN, TNCN...) theo năm

Lập bảng thanh toán lương, bhxh

Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng...

Cập nhật các quy định, chính sách liên quan đưa ra khuyến nghị phù hợp với hoạt động Công ty

Thực hiện các công tác phát sinh đột xuất theo sự phân công công việc của cấp trên.

Nam, nữ độ tuổi 23-40 tuổi.

Tốt nghiệp Cao đằng/ Đại học chuyên nghành kế toán/ kiểm toán

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong các công ty là chủ đầu tư, hoặc nhà thầu thi công

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Nắm bắt nhanh công việc

Giao tiếp và trình bày tốt

Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận

Hoạt bát, Năng động.

Mức lương: 15 triệu đến 25 triệu đồng/tháng

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 linh hoạt theo công việc phát sinh).

Sáng từ 08 giờ 30 đến 12 giờ

Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 30

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy vi tính, văn phòng phẩm.

Chế độ BHXH theo quy định nhà nước.

