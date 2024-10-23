Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô U - 1A, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Doanh thu:

+ Kiểm tra bộ hồ sơ bán hàng

+ Xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng (< 50 hóa đơn/tháng)

+ Hạch toán doanh thu vào phần mềm

+ Làm báo cáo bán hàng

- Kho:

+ Kiểm tra báo cáo kho thành phẩm, nguyên liệu từ bộ phận sản xuất, đảm bảo báo cáo kho đúng với chứng từ kế toán

+ Hạch toán vào phần mềm nhập kho/xuất kho thành phẩm và nguyên liệu

+ Kiểm kê kho thành phẩm, nguyên liệu hằng tháng

- Tài sản cố định, công cụ dụng cụ:

+ Hạch toán tăng/giảm TSCĐ, CCDC vào phần mềm

+ Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC hằng tháng

+ Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm

- Công nợ nước ngoài:

+ Kiểm tra bộ hồ sơ nhập khẩu và hạch toán vào phần mềm

+ Theo dõi công nợ phải trả nước ngoài

- Công việc khác:

+ Hỗ trợ Kế Toán Trưởng làm báo cáo kế toán hàng tháng

+ Các công việc theo sự phân công của Kế Toán Trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành về Tài chính, Ngân hàng, Kế toán

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí kế toán, ưu tiên khi đã làm việc tại công ty sản xuất

- Có tinh thần chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Thưởng Lễ tết

- Đào tạo

- Nghỉ phép năm

- Có xe đưa rước + Cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HARAM CORPORATION

