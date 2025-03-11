Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 24 Triệu

Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Mức lương
19 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 9

- 9A Nơ Trang Long, Phường 07,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 19 - 24 Triệu

Thực hiện các bút toán tổng hợp hàng ngày và cuối tháng, các bút toán khóa sổ kỳ kế toán.
Kiểm tra giá thành, giá vốn, biến động giá thành và thực hiện chỉnh sửa.
Thực hiện kiểm tra, rà soát các bút toán, hướng dẫn kế toán viên chỉnh sửa, đảm bảo số liệu khóa sổ hàng tháng chính xác, đầy đủ thông tin.
Kiểm tra, đối chiếu giao dịch liên kết, cung cấp thông tin cho báo cáo hợp nhất.
Thông thạo chế độ kế toán hiện hành, đảm bảo rà soát việc hạch toán tuân thủ chế độ kế toán, pháp luật thuế hiện hành.
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo hợp nhất, báo cáo tổng hợp, chi tiết theo yêu cầu.
Đề xuất, tham gia xây dựng các quy trình nội bộ phòng, quy trình liên phòng ban, đề xuất các cải tiến.
Lập và nộp các loại báo cáo thuế tháng, quý, năm: báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu, thuế thuê mặt bằng… đúng hạn.
Theo dõi, đối chiếu nợ thuế, nộp tiền thuế đúng quy định.
Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra.
Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ nhập khẩu.
Hàng tháng, quý lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất và đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.
Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng kí đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kì hoặc đột suất.
Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.
Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty.
Kiểm tra việc lập đầy đủ bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT đầu vào theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng của kế toán nhập liệu.
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Định kỳ lên cơ quan thuế đối chiếu số liệu thuế, các khoản thu phạt (khi phát sinh, tháng, quý, năm).
Chấp hành nguyên tắc bảo mật.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Định kỳ báo cáo: hàng tuần, tháng, quý, năm theo phân công cấp trên. Ngoài ra phải báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo định hướng phát triển của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Cập nhật, đào tạo nhân viên các chính sách thuế mới có liên quan ngành nghề hoạt động của cty.
Thực hiện các công việc khác theo chức năng do cấp trên giao.

Với Mức Lương 19 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm tối thiểu03 năm làm kế toán và tối thiểu02 năm làm kế toán vị trí tương đương
Có kiến thức về thông tư nghị định thuế đã ban hành.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)

Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:
Cơ hội làm việc trong Tập đoàn đa ngành với quy mô lớn.
Cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về văn hóa và con người của đất nước Nhật Bản.
Cơ hội nâng cao và hoàn thiện năng lực thông qua các khóa đào tạo kỹ năng mềm do Tập đoàn thường xuyên tổ chức hoặc các khóa đào tạo chuyên nghiệp bên ngoài do Tập đoàn hỗ trợ kinh phí.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở, đánh giá năng lực 1 lần/ năm.
Phúc lợi:
Mức lương hấp dẫn và cạnh tranh trên thị trường.
Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh.
Quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật định,.. Thma gia bảo hiểm 24/24 theo Chính sách của công ty.
Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng Nhật Bản với giá ưu đãi chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ công ty.
Môi trường làm việc:
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, nhiều cơ hội cũng như là thử thách.
Thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần V Lotus Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 07, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

