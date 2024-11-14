Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 523 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Chốt tiền, chấm công
- Thực hiện các giấy tờ liên quan với ngân hàng, nhà nước...
- Kiểm tra giám sát đơn hàng
- Kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện nội quy
- Kiểm hàng
- Xử lý vi phạm
- Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu giới tính
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm làm kế toán hoặc các ngành nghề có liên quan khác
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: misa; excel; word...
- Cẩn thận, chủ động, ham học hỏi, cầu tiến
- Có năng lực giám sát, quản lý
- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường văn phòng với các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết, hòa đồng, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau
- Đảm bảo trả lương đúng thời hạn quy định
- Tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm; Pickleball chủ nhật hàng tuần...
- Thưởng tháng lương thứ 13,14, thưởng KPI, thưởng doanh số...
- Ngày lễ, Tết được nhận quà từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KỲ NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 56, ngõ 514, đường Thụy Khuê, phường Bưởi, Quận Tây Hồ,Tp.Hà Nội

