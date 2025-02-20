Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 đường số 2, KDC Conic, Nguyễn Văn Linh, Phong Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập, xuất chứng từ, hóa đơn bán hàng, sử dụng Misa Amis, Eshop

Theo dõi công nợ phải thu - phải trả

Thu thập & quản lý chứng từ đầu vào, đầu ra bao gồm phiếu nhập/xuất hàng, hóa đơn mua vào/bán ra, hợp đồng mua và/bán ra, nhập dữ liệu vào Amis, xuất bảng kê

Quản lý tồn kho NVL- Thành phẩm, theo dõi TSCĐ, khấu hao

Tính giá thành sản xuất & giá vốn hàng bán

Tính lương, BHXH cho nhân viên

Lập báo cáo thuế hàng quý, cuối năm,

Theo dõi, quản lý số liệu xuất, nhập hàng cho các showroom, doanh số, chi phí của các showroom qua Eshop

Các công việc khác như đọc hiểu Hợp đồng, xử lý các giấy tờ đăng ký mở đóng cửa hàng,..theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành kế toán, ưu tiên người có kinh nghiệm ít nhất 3 năm, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Amis, nắm vững qui định kế toán

Làm việc tỉ mỉ, chính xác cao, chuyên nghiệp, hiệu quả

Cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc

Phẩm chất đạo đức tốt

Có sức khỏe tốt & chịu áp lực cao trong công việc

Ưu tiên biết Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-15 triệu tùy vào kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp, khả năng giải quyết công việc, thử việc 2 tháng, review sau 2 tháng thử việc

Các khoản thưởng cho sáng kiến

Thưởng cuối năm, BHXH theo qui định, du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin