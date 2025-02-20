Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO
- Hồ Chí Minh:
- 16 đường số 2, KDC Conic, Nguyễn Văn Linh, Phong Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lập, xuất chứng từ, hóa đơn bán hàng, sử dụng Misa Amis, Eshop
Theo dõi công nợ phải thu - phải trả
Thu thập & quản lý chứng từ đầu vào, đầu ra bao gồm phiếu nhập/xuất hàng, hóa đơn mua vào/bán ra, hợp đồng mua và/bán ra, nhập dữ liệu vào Amis, xuất bảng kê
Quản lý tồn kho NVL- Thành phẩm, theo dõi TSCĐ, khấu hao
Tính giá thành sản xuất & giá vốn hàng bán
Tính lương, BHXH cho nhân viên
Lập báo cáo thuế hàng quý, cuối năm,
Theo dõi, quản lý số liệu xuất, nhập hàng cho các showroom, doanh số, chi phí của các showroom qua Eshop
Các công việc khác như đọc hiểu Hợp đồng, xử lý các giấy tờ đăng ký mở đóng cửa hàng,..theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc tỉ mỉ, chính xác cao, chuyên nghiệp, hiệu quả
Cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc
Phẩm chất đạo đức tốt
Có sức khỏe tốt & chịu áp lực cao trong công việc
Ưu tiên biết Tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Các khoản thưởng cho sáng kiến
Thưởng cuối năm, BHXH theo qui định, du lịch cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI