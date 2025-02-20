Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 16 đường số 2, KDC Conic, Nguyễn Văn Linh, Phong Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập, xuất chứng từ, hóa đơn bán hàng, sử dụng Misa Amis, Eshop
Theo dõi công nợ phải thu - phải trả
Thu thập & quản lý chứng từ đầu vào, đầu ra bao gồm phiếu nhập/xuất hàng, hóa đơn mua vào/bán ra, hợp đồng mua và/bán ra, nhập dữ liệu vào Amis, xuất bảng kê
Quản lý tồn kho NVL- Thành phẩm, theo dõi TSCĐ, khấu hao
Tính giá thành sản xuất & giá vốn hàng bán
Tính lương, BHXH cho nhân viên
Lập báo cáo thuế hàng quý, cuối năm,
Theo dõi, quản lý số liệu xuất, nhập hàng cho các showroom, doanh số, chi phí của các showroom qua Eshop
Các công việc khác như đọc hiểu Hợp đồng, xử lý các giấy tờ đăng ký mở đóng cửa hàng,..theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành kế toán, ưu tiên người có kinh nghiệm ít nhất 3 năm, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Amis, nắm vững qui định kế toán
Làm việc tỉ mỉ, chính xác cao, chuyên nghiệp, hiệu quả
Cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc
Phẩm chất đạo đức tốt
Có sức khỏe tốt & chịu áp lực cao trong công việc
Ưu tiên biết Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-15 triệu tùy vào kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp, khả năng giải quyết công việc, thử việc 2 tháng, review sau 2 tháng thử việc
Các khoản thưởng cho sáng kiến
Thưởng cuối năm, BHXH theo qui định, du lịch cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

CÔNG TY TNHH CA CAO XUÂN RON CHỢ GẠO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 74B Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

