Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: AQUA STONE - Lô A85/I - A86/I Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

ĐÃ TỪNG LÀM VIỆC CÔNG TY XÂY DỰNG

Tổ chức hệ thống tài khoản, sổ sách, chứng từ, và thủ tục kế toán, thực hiện các nghiệp vụ kế toán, kê khai thuế phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

Cập nhật kịp thời các quy định liên quan đến kế toán, thuế

Kiểm soát và kiểm tra toàn bộ số liệu kế toán, kho, giá thành, doanh thu, chi phí,...

Thu nhập số liệu công nợ phải thu, phải trả

Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành và cân đối được doanh thu của dự án xây dựng. Cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý

Theo dõi, thực hiện, chủ trương và báo cáo các khoản vay tín dụng cho doanh nghiệp

Tổng hợp các báo cáo, lập báo cáo quản trị dòng tiền và dòng tiền kế hoạch cho doanh nghiệp

Thực hiện tổ chức việc kiểm kê tài sản và các nguồn tài sản khác của doanh nghiệp

Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Trưởng Phòng và Ban Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, dưới 40 tuổi

Học vấn: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính

Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm công ty xây dựng

Tin học: thành thạo tin học văn phòng, Misa, Amis

Hiểu rõ vấn đề của dự án xây dựng và các kỹ năng để cân đối thuế cho dự án xây dựng

Am hiểu pháp luật

Có khả năng báo cáo và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp

Có khả năng tư duy, tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán tốt

Tính cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ

Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực

Yêu cầu các phòng ban hỗ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao

Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty

Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác (hiếu hỉ, sinh nhật,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone

