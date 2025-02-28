Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 114 Nx - LP vinhome grand park (đối diện tiểu học Vinschool Grand Park), Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

Xuất hóa đơn bán ra, theo dõi tổng hợp quản lý hóa đơn mua vào và các chứng từ liên quan

Kiểm tra, soạn các hợp đồng mua vào, bán ra

Theo dõi và quản lý công nợ

Kiểm soát chi phí, hàng hóa, NVL đầu vào

Làm các hồ sơ thanh toán hàng nhập (phát sinh ít)

Làm các hồ sơ vay, theo dõi các khoản vay đến hạn và đề xuất thanh toán

Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên vật liệu

Kiểm tra kiểm kê của các khu vui chơi, duyệt phiếu kiểm kê, giải trình chênh lệch hàng hóa, nguyên vật liệu

Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

Theo sát hoạt động kinh doanh để có kế hoạch thu hồi và điều hòa lưu chuyển tiền tệ cho toàn công ty

Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán/kiểm toán/tài chính

Kinh niệm trên 3 năm cùng lĩnh vực

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Vui vẻ, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, chịu được áp lực trong Cv

Sử dụng thành thạo word, excel… và các phần mềm kế toán Ipos, fast

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (% p3 CTR)

Lương tháng 13, thưởng tết, lễ

Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng Thứ 7 (Nghĩ CN)

Phép năm: 12 ngày/năm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện, có cơ hội trau dồi thêm các kỹ năng và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Đi du lịch, teambuilding định kỳ cùng công ty.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, phép năm, BHYT đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA

